Только лед может остановить робота-прыгуна Ghost Minitaur
Нашим читателям наверняка запомнился весьма необычный робот-прыгун Minitaur, созданный специалистами компании Ghost Robotics. После презентации этого робота в сентябре прошлого года некоторые люди задали себе вопрос - как можно сбежать от него, если роботу вдруг взбредет "взять в руки что-то тяжелое" и воплотить в жизнь сюжет известного фантастического рассказа "Погоня /Ruum" писателя Артура Порджеса? Ведь этот робот достаточно быстро перемещается по ровной поверхности, он может бегать по лестницам, перепрыгивать и перебираться через высокие заборы и даже самостоятельно открывать запертые двери. Однако, в кадрах недавно опубликованного в сети видеоролика содержится ответ на заданный немного выше вопрос, и этим ответом является гладкий, чистый и скользкий лед, на котором робот Minitaur чувствует себя как "корова на льду".
При помощи нового видеоролика компания Ghost Robotics демонстрирует новые способности робота Minitaur, которыми специалисты наделили его за последние несколько месяцев. Теперь этот робот способен скакать по скалам, как горный козел, или подобно большой крысе быстро бегать по узким туннелям. Но, несмотря на способность адаптивного регулирования походки, робот Minitaur чувствует себя весьма неуютно и шатко, когда его ноги попадают на гладкую поверхность открытого льда.
Но даже лед не сможет задержать робота на длительное время. Как хорошо видно на видео, через буквально пару секунд программное обеспечение системы управления справляется с задачей сохранения равновесия, после чего робот продолжает двигаться вперед, копируя, по всей видимости, походку ребенка, делающего свои первые шаги.
Так что у людей, которые не хотят повторить незавидную участь Джима Эрвина, главного героя рассказа "Погоня", остается только два выхода. Им надо напрямую связаться с представителями компании Ghost Robotics, купить робота Minitaur и попытаться заранее договориться о паритете с его электронным "разумом". Во втором случае надо начинать бежать и не оглядываться уже прямо сейчас -))).