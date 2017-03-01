Швейцарские исследователи создали первого в своем роде съедобного робота

Исследователи из Лаборатории интеллектуальных систем Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) разработали пневматический привод, изготовленный из полностью съедобных материалов. Этот привод был использован для создания робота, длиной 90 миллиметров, который, теоретически, может передвигаться внутри пищевода или кишечника человека, проводя диагностику или доставляя лекарственные препараты прямо к месту назначения.
Тело съедобного робота изготовлено из соединения глицерина и желатина, которое демонстрирует множество свойств, схожих со свойствами материалов-эластомеров, используемых в "мягкой" робототехнике
. Конструкция робота представляет собой несколько отделенных друг от друга полостей, которые избирательно могут быть накачаны сжатым воздухом. Изменение давления в разных камерах заставляет этого мягкого робота извиваться, как гусеницу
.
Совершая волнообразные движения, съедобный робот может перемещаться, а если все его полости накачать воздухом одновременно, то он превращается в захват, способный удерживать достаточно крупные предметы, такие, как вареное яйцо.
Помимо вышеупомянутой области применения съедобного робота в медицинских целях, его разработчики рассматривают еще один достаточно необычный вариант его применения. Этот робот, управляемый дистанционно или действующий самостоятельно, может обнаружить людей, заключенных в ловушках зданий и сооружений, разрушенных в результате стихийных бедствий или техногенных катастроф. Передав "наверх" данные об обнаруженных людях, робот может стать для них пищей или источником воды, заключенной в некоторых полостях их тела. Такое использование роботов поможет людям выжить, не умерев от голода или жажды, и дождаться момента, когда до них доберутся работники спасательных служб.
Еще одной интересной возможностью, предоставляемой "съедобной природой" данного робота, является то, что на базе подобной технологии могут быть созданы автономные роботы, питающиеся своим собственным телом и черпающими оттуда энергию, необходимую им для выполнения поставленной задачи.