Японские исследователи создали крошечного робота-амебу

Робот - это нечто, совершающее контролируемые движения. Все это верно по отношению к летающим аппаратам, к сложным шагающим роботам и крошечным роботам, размером в микрометры, таким, как робот-амеба, созданный исследователями из университета Тохоку (Tohoku University), Япония. Это не самый маленький робот, созданный людьми за все время, но этот робот является одним из самых маленьких роботов, движением которого можно управлять с достаточно высокой точностью.По сути, робот-амеба представляет собой крошечный мешочек, изготовленный из соединений-лепидов. Двигателями этого робота являются молекулы моторных белков, оболочек для этих белков и связующие это все цепи, изготовленные из синтетической ДНК. Когда тело робота освещается ультрафиолетовым светом, моторные белки сцепляются с оболочками с одной стороны и с эластичными стенками этой искусственной клетки, а дальнейшее сокращение молекул белков приводит к возникновению механического движения. Все это походит на регулировку спального мешка путем тычков и натяжения его частей изнутри.Для выключения "молекулярного сцепления" робот-амеба освещается светом с другой длиной волны, форма робота при этом возвращается к его оригинальной форме и робот перестает двигаться. Последовательность световых импульсов разного типа приводит к тому, что эта крошечная капля начинает вращаться и перемещаться практически подобно тому, как это делает живая амеба. Но в данном случае все это происходит под полным контролем со стороны человека.В настоящее время робот-амеба может начать двигаться или остановиться по желанию управляющего им человека. К сожалению, контролировать направление движения робота пока еще не удается должным образом. Именно эта задача является тем, над чем будут работать ученые далее, а сделано это будет путем использования вместо сферического корпуса робота корпуса неправильной ассиметричной формы. Более того, для получения более упорядоченного движения ученые прибегнут к приданию молекулам связующей ДНК особой формы.Робот-амеба, помимо описанных выше достоинств и недостатков, обладает еще одной положительной чертой. Он продолжает замечательно работать после того, как он был заморожен, переправлен по почте другой исследовательской группе и снова разморожен.