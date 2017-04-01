 |  | Сегодня, 06:05 | Робототехника

Компания Festo представляет OctopusGripper - захват для роботов, скопированный с щупальца осьминога

Захват OctopusGripper


Каждый год инженеры лаборатории Bionic Learning Network известной немецкой компании Festo представляют на ярмарке Messe, которая проходит в Ганновере, серию своих новых биовдохновленных роботов. На страницах нашего сайта мы уже рассказывали об удивительных роботах-муравьях, об огромной автоматизированной стрекозе, о роботе-кенгуру и других не менее удивительных механических созданиях. А в этом году специалисты компании Festo представили вниманию общественности захват для роботов различных типов, строение которого скопировано со строения щупальца осьминога, и пару новых роботов, способных совершать невероятно точные, плавные и пластичные движения.

Робот BionicCobot


Все три демонстрационных экземпляра предназначены для реализации максимально безопасного взаимодействия человека с роботами. Главной достопримечательностью, конечно же, является захват OctopusGripper, изготовленный из мягкого силикона, "украшенного" рядами чашечек-присосок. Управление потоками подаваемого в захват сжатого воздуха, можно заставить этот захват изогнуться в любом направлении и обхватить предмет произвольной формы. А надежное удержание этого предмета захватом обеспечивается при помощи присосок.

Робот BionicMotionRobot


Как уже упоминалось выше, захват OctopusGripper разработан таким образом, что его можно использовать с любым промышленным роботом, в том числе и двумя роботами, изготовленными для выставки Messe. Первым роботом является робот BionicCobot, который представляет собой точную механическую копию руки человека. Комбинация его семи механических суставов и приводов, выполняющих роль бицепса и трицепса, позволяет этому роботу совершать невероятно точные движения, последовательность которых может быть запрограммирована оператором при помощи специализированного приложения, работающего на планшетном компьютере.

Манипулятор робота BionicMotionRobot


Вторым роботом является робот BionicMotionRobot, структура которого состоит из гибких пневматических "мехов", клапанов и других элементов управления. Естественным прототипом этого робота является хобот слона, и это обеспечивает гибкому манипулятору 12 степеней свободы. Манипулятор BionicMotionRobot сверху покрывается специальной плетеной тканью, которая не позволяет пневматическим элементам раздуваться сверх меры и деформироваться, что, в свою очередь, позволяет пневматике развивать достаточно высокую силу. За счет этого манипулятор BionicMotionRobot способен поднимать груз, весом до трех килограмм, что сопоставимо с его собственным весом.









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Захват, Манипулятор, Робот, OctopusGripper, BionicCobot, BionicMotionRobot, Festo

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