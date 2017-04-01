Компания Festo представляет OctopusGripper - захват для роботов, скопированный с щупальца осьминога

Все три демонстрационных экземпляра предназначены для реализации максимально безопасного взаимодействия человека с роботами. Главной достопримечательностью, конечно же, является захват OctopusGripper, изготовленный из мягкого силикона, "украшенного" рядами чашечек-присосок. Управление потоками подаваемого в захват сжатого воздуха, можно заставить этот захват изогнуться в любом направлении и обхватить предмет произвольной формы. А надежное удержание этого предмета захватом обеспечивается при помощи присосок.
Как уже упоминалось выше, захват OctopusGripper разработан таким образом, что его можно использовать с любым промышленным роботом, в том числе и двумя роботами, изготовленными для выставки Messe. Первым роботом является робот BionicCobot, который представляет собой точную механическую копию руки человека. Комбинация его семи механических суставов и приводов, выполняющих роль бицепса и трицепса, позволяет этому роботу совершать невероятно точные движения, последовательность которых может быть запрограммирована оператором при помощи специализированного приложения, работающего на планшетном компьютере.
Вторым роботом является робот BionicMotionRobot, структура которого состоит из гибких пневматических "мехов", клапанов и других элементов управления. Естественным прототипом этого робота является хобот слона, и это обеспечивает гибкому манипулятору 12 степеней свободы. Манипулятор BionicMotionRobot сверху покрывается специальной плетеной тканью, которая не позволяет пневматическим элементам раздуваться сверх меры и деформироваться, что, в свою очередь, позволяет пневматике развивать достаточно высокую силу. За счет этого манипулятор BionicMotionRobot способен поднимать груз, весом до трех килограмм, что сопоставимо с его собственным весом.