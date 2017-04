В рамках турнира Robo One были проведены первые поединки между автономными двуногими гуманоидными роботами

В течение уже достаточно долгого времени в Японии проводится турнир Robo One , в рамках которого проводятся поединки двуногих роботов различного типа. Неожиданные технические решения, использованные уникальные аппаратные средства, мастерство людей-операторов и движения, которые человек неспособен совершить физически, делают некоторые из поединков достаточно захватывающим и интересным зрелищем. Но "изюминкой" турнира Robo One этого года стали поединки между двуногими гуманоидными роботами, которые действуют в полностью автономном режиме. И во время проведения поединка владельцам этих роботов остается лишь расслабиться и наблюдать за этим поединком, изредка поглядывая на секундомер.Следует заметить, что с технической точки зрения данные поединки являются самым сложным видом соревнований. Вокруг арены не установлено никаких стен и ограничителей, более того, край арены не обозначен даже яркой линией. Все датчики должны быть установлены на корпусе робота, не допускается использование отдельных камер, установленных над ареной, которые могут значительно упростить и облегчить роботам их "жизнь". Разрешено использовать беспроводное соединение с внешним компьютером, который может использоваться лишь для контроля и диагностики работы систем робота.Конструкторы некоторых роботов использовали специализированные камеры, способные измерять расстояние до объектов, другие использовали комбинации обычных камер и миникомпьютеров типа Raspberry Pi, которые при помощи библиотеки OpenCV могут обнаруживать и отслеживать других роботов. Конечно, в турнире принимали участие и менее сложные роботы, в которых использовались достаточно простые ультразвуковые и инфракрасные датчики, и которые, при этом, оставались достаточно серьезными противниками для своих оппонентов.В поединках приняли участие 16 роботов различной конструкции, а всего было проведено 12 поединков. Можно, конечно, посмотреть все поединки на специальном канале YouTube, но многие из этих поединков не могут похвастать ни динамикой, ни богатством на события. С точки зрения, определенной мнением зрителей, самым лучшим роботом является робот Simple Fighter, который является самым быстрым и подвижным роботом. Тем не менее, это не помогло роботу Simple Fighter подняться выше восьмого места.Непосвященным людям такие соревнования и поединки могут показаться глупостью. Однако, они являются отличным полигоном для отработки алгоритмов программного обеспечения, аппаратных средств и инженерных решений, некоторые из которых были и будут использованы впоследствии в роботах промышленного и другого предназначения.А что касается проведения поединков автономных роботов, то турнир Robo One в следующем году обещает стать еще более зрелищным и интересным. К турниру следующего года будет уточнен ряд правил и требований к роботам, и, что самое главное, в боях можно будет использовать более крупных, тяжелых и мощных роботов, нежели это было позволено в турнире нынешнего года.