Компания Mitsubishi Electric создала миниатюрного робота, предназначенного для инспекции состояния конструкции электрических генераторов

Специалисты компании Mitsubishi Electric создали миниатюрного робота, толщина которого не превышает 20 миллиметров, которые предназначен для проведения инспекции состояния конструкции электрических генераторов и электродвигателей большой мощности. Небольшая толщина этого робота и специальная двигательная система позволяют этому устройству передвигаться внутри зазора между статором и ротором, что избавляет обслуживающий электроустановки персонал от необходимости проведения дорогостоящей и отнимающей много времени операции по демонтажу ротора.На проведение инспекции традиционным методом, подразумевающим демонтаж ротора, требуется около 30-35 дней, а периодичность таких инспекций составляет четыре года. Использования миниатюрного робота для этих целей позволяет сократить время инспекции до шести дней.Для проведения инспекции у робота имеется небольшой ударный механизм, камеры и несколько специализированных датчиков. За счет использования нескольких инновационных технологий и решений "кулак" ударного механизма бьет по поверхности с силой, в 10 раз превосходящей силу удара обычного устройства, используемого при традиционной инспекции. Большая сила удара в совокупности с высокочувствительными датчиками вибрации и специализированным программным обеспечением позволяют измерить плотность материала клина статора с точностью в пять уровней градации. Для сравнения, обычный измерительный прибор проводит подобные измерения плотности с точностью в три градации.Еще одним отличительным узлом робота-инспектора является его двигательный механизм, состоящий из плоской пластины и тонкой подвижной ленты. Этот механизм позволяет роботу передвигаться, создавая минимальный уровень вибрации, которая не влияет на точность измерений, проводимых роботом.Конструкция робота рассчитана на проведение инспекции конструкции всех средне- и крупногабаритных электрических генераторов компании Mitsubishi Electric и некоторых генераторов производства других компаний. Благодаря более высокой точности проводимых роботом измерений, инспекционные мероприятия могут проводиться менее часто. В результате всего этого, использование миниатюрных роботов-инспекторов Mitsubishi Electric позволит значительно сократить эксплуатационные расходы и увеличить надежность мощных электрических генераторов.