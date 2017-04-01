Российский гуманоидный робот "Федор" обрел навыки точной стрельбы из пистолета с двух рук
В прошлом году мы рассказывали нашим читателям о российском гуманоидном роботе, получившем название "Федор" (от англ. FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research), который должен стать одним из членов экипажа, который отправится в пилотируемую экспедицию на Луну. Благодаря своей механической природе этот робот может действовать как внутри помещений космического корабля или станции, так и в открытом космосе и на поверхности Луны. В рамках подготовки робота к участию в космической экспедиции его разработчики совершенствуют алгоритмы программного обеспечения его системы управления. В сети можно найти достаточно много видеороликов, демонстрирующих, как робот Федор может ходить, выполнять различные движения, поднимать гантели, использовать инструменты и даже водить автомобиль.
А буквально на днях в сети появился новый видеоролик, демонстрирующий робота Федор в новой роли. На этот раз робот очутился на стрельбище, держа по одному пистолету в каждой своей руке. И, после получения соответствующей команды, он открыл огонь, стреляя "по-македонски", с высокой точностью поражая мишени.
Навыки стрельбы из пистолета с двух рук вряд ли будут востребованы в случае участия робота в космической экспедиции. Случай того, что роботу придется отстреливаться от толпы наседающих пришельцев, имеет вероятность, стремящуюся к нулю. Со слов Дмитрия Рогозина, сейчас идет отработка алгоритмов определения целей, расстановки приоритетов, принятия решения и управления мелкой моторикой.
Согласно информации от Дмитрия Рогозина робот Федор обретет свой полностью законченный вид приблизительно через пять лет. За это время и за время, оставшееся до отправки экспедиции на Луну, что, согласно планам, может произойти через 15 лет, робот приобретет еще множество других навыков и умений, которые он сможет использовать во время строительства и оборудования первой российской космической базы на Луне.