Подвижные роторы превращают беспилотник в настоящего "летающего акробата"
Традиционные беспилотные летательные аппараты с несколькими роторами обладают достаточно ограниченными возможностями по перемещениям в воздухе. В большинстве случаев они способны летать, поддерживая положение своего корпуса параллельно земле. Но это не касается нового беспилотника, разработанного и построенного студенческой командой Voliro из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH). Каждый из роторов этого аппарата может вращаться на 360 градусов вокруг своей оси, что дает беспилотнику 12 степеней свободы во время полета, что, в свою очередь, превращает его в "воздушного акробата", способного выполнять в воздухе совсем уж немыслимые трюки.
Не так давно мы рассказывали нашим читателям о беспилотнике Omnicopter, который так же был разработан специалистами института ETH Zurich. Восемь роторов этого сформированного в виде куба аппарата расположены в различных направлениях, из-за чего у него отсутствуют такие понятия, как верх, низ, лево и право. В отличие от этого, беспилотник Voliro имеет конструкцию традиционного аппарата с шестью роторами. Но возможность изменения положения каждого ротора и возможность раздельного регулирования мощности каждого двигателя позволяю аппарату Voliro зависать на месте в любом положении, летать боком, по диагонали, кверху ногами или любым другим способом, который только можно себе представить.
Благодаря большому количеству степеней свободы, количество акробатических трюков, на которые способен беспилотник Voliro практически неограниченно. И это все станет очень полезным при использовании такого летательного аппарата для проведения скрытного наблюдения, разведки и осмотра элементов конструкций зданий и объектов промышленной инфраструктуры.
Люди, которым доводилось управлять обычным квадрокоптером, знают, что это не такое уж и простое занятие, требующее наличия опыта, пространственного мышления, быстрой реакции и сноровки. А управление беспилотником типа Voliro является делом еще во много раз более сложным. Однако, не стоит отчаиваться, система управления беспилотником Voliro берет на себя львиную долю работы по управлению положением и мощностью каждого ротора, делая процесс управления полетом не очень сложным вне зависимости от положения аппарата в воздухе.