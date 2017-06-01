Новая 15-метровая глубоководная субмарина-робот Boeing Echo Voyager
впервые вышла в открытое море для проведения ее первых ходовых испытаний. Во время этих испытаний проводится проверка работоспособности системы связи, автономии, энергетической и двигательной системы в реальных условиях. Субмарина Echo Voyager, которая относится к классу сверхбольших автоматических подводных аппаратов (XLUUV, eXtra Large Unmanned Undersea Vehicle), совершит серию неглубоких погружений близ побережья южной Калифорнии. И она, эта субмарина, является первой в мире субмариной-роботом, способной находиться в автономном плавании на протяжении нескольких месяцев без перерыва.
Субмарина Echo Voyager разрабатывалась для проведения исследований морских глубин в автоматическом режиме, что она может делать, благодаря наличию у нее интеллектуальной компьютерной системы управления и гибридной энергетической системы, способной производить самостоятельную подзарядку аккумуляторных батарей. Другие подобные субмарины не обладают таким уровнем автономии, они почти все действуют при помощи систем дистанционного управления и должны постоянно оставаться в непосредственной близости от базового корабля.
"В отличие от летательных аппаратов, спутников или наземных средств, с которыми можно поддерживать связь даже в аварийной ситуации, подводные средства должны быть полностью автономными в силу целого ряда понятных причин" - рассказывает Дэвид Флауэрс (David Flowers), один из руководителей программы XLUUV, - "Подводное средство должно быть в состоянии само понять то, что происходит вокруг него, принять правильные решения в случае возникновения каких-либо проблем и найти оптимальный путь, который позволит ему максимально безопасно выполнить возложенную на него миссию".
Заметим, что субмарина Echo Voyager была разработана в рамках программы XLUUV, курируемой Военно-морским флотом США, целью которой является создание эффективной автоматической подводной системы. И, несмотря на то, что субмарина Echo Voyager позиционируется как исследовательский аппарат, в будущем она может быть успешно использована и в военных целях.