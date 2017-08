Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster

Ежегодное робототехническое соревнование RoboMaster, проведение которого организовано и спонсируется известной компанией DJI, закончилось в этом году победой команды студентов из Южно-китайского технологического университета (South China University of Technology). В этом году в соревновании RoboMaster приняло участие более 200 команд со всего мира, но только 32 командам удалось добраться до финального этапа."Первые соревнования RoboMaster были проведены в Китае несколько лет назад. Они сразу завоевали популярность и привлекли внимание участников из США, Великобритании, Канады и Азии, делая это событие событием международного характера" - рассказывает Пол Ксу (Paul Xu), один из руководителей компании DJI.Следует отметить, что RoboMaster являются одними из самых сложных робототехнических соревнований. В "сражении" со стороны каждой команды принимает участие пять полностью автономных или полуавтономных роботов различных типов: дроид-герой, робот-инженер, боевой робот, беспилотник и робот-защитник базы. Роботы двух сражающихся команд действуют на поле, размером с баскетбольную площадку, на которой размещены препятствия, укрытия и две базы. Роботы-одиночки в этом сражении, которое можно отнести к классу "защиты базы", не добиваются значимого успеха, успех команде может принести только слаженное взаимодействие всех роботов без исключения.Каждый из роботов снабжен специальными датчиками, регистрирующими поражение вражеским "огнем". При каждом попадании у робота списывается некоторое количество "пунктов жизни". Когда количество этих пунктов становится равным нулю, робот считается разрушенным и выбывает из игры, ослабляя команду и защиту своей базы.Финалы соревнования RoboMaster транслировались в онлайн-режиме и привлекли внимание более чем 814 тысяч зрителей из 20 стран. Команда победителей прошла четыре финальных сражения, каждое из которых длится 7 минут, только с одной потерей. А в конце этих поединков их ожидал приз, составляющий 200 тысяч юаней, что равно приблизительно 30 тысячам американских долларов.Второе место и приз в 100 тысяч юаней завоевала команда из Шаньдунского университета Науки и техники (Shandong University of Science and Technology), а "бронзу" и приз в 50 тысяч юаней получила команда из Технологического института Тайюаня (Taiyuan Institute of Technology).