Ученые выяснили, что самая яркая сверхновая является на самом деле черной дырой, "пожирающей" звезду
В свое время мы рассказывали о том, что в 2015 году ученые-астрономы обнаружили космическое явление, которое было принято за самый яркий взрыв сверхновой звезды. Яркость этого объекта в 20 раз превосходила яркость суммарного свечения всех звезд Млечного Пути, однако, результаты новых наблюдений указывают на то, что объект, получивший название ASASSN-15lh, совершенно не имеет никакого отношения к взрыву сверхновой. Свет от этого объекта содержит четкие "подписи" того, что это является большой и быстро вращающейся черной дырой, интенсивно "пожирающей" материю подобной Солнцу звезды.
Данные, указывающие на природу объекта ASASSN-15lh, были собраны при помощи множества наземных и космических телескопов, включая космический телескоп Hubble Space Telescope и телескоп Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенный в обсерватории Паранал в Чили. Собранные данные показали, что за девять месяцев, прошедшие после воображаемого взрыва сверхновой, температура объекта ASASSN-15lh существенно увеличилась, как и увеличилось количество излучаемого им ультрафиолетового света. Такое явление говорит о том, что случай 2015 года вряд ли является сверхъярким взрывом сверхновой.
Произведя более тщательный спектральный анализ излучаемого объектом ASASSN-15lh света, ученые обнаружили характерную подпись звезды, во многом подобной нашему Солнцу, движущейся по круговой орбите возле сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре окружающей галактики. При этом, черная дыра для того, чтобы она смогла "разорвать" звезду, находящуюся за пределами ее горизонта событий, должна вращаться с достаточно большой скоростью, т.е. относиться к классу черных дыр Керра (Kerr black hole). Такие черные дыры являются достаточно редкими и ученым известно на сегодняшний день всего лишь с десяток случаев разрушения близлежащих звезд черными дырами Керра.
Исследователи полагают, что вспышка, зарегистрированная в 2015 году, произошла тогда, когда части остатков звезды, подвергавшейся периодическому разрушению, столкнулись друг с другом и провалились через горизонт событий черной дыры, масса которой минимум в 100 раз превышает массу Солнца. Этот процесс привел к выбросу огромного количества энергии, к яркой вспышке, которую астрономы ошибочно приняли за взрыв сверхновой звезды ASASSN-15lh.
В пользу вышеприведенных фактов говорит еще то, что сверхъяркие взрывы сверхновых происходят, как правило, в активных галактиках, в недрах которых идут интенсивные процессы формирования новых звезд. Объект же ASASSN-15lh был обнаружен в пассивной "красной" галактике, наполненной старыми звездами, в которой интенсивность формирования новых звезд идет очень и очень низкими темпами.
"В течение нескольких последних лет мы изучили множество вспышек от случаев периодического разрушения звезд черными дырами" - рассказывает Иэйр Аркэви (Iair Arcavi), астроном из обсерватории Las Cumbres Observatory, - "Объект ASASSN-15lh во многом подобен тому, что мы видели ранее. Но у него имеется и ряд кардинальных отличий, которые послужили причиной нашей первоначальной ошибки. Оказывается, что события, связанные со звездами и черными дырами, более разнообразны, чем мы считали ранее".