Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope

Весьма неприятно, когда в работе какого-либо научного оборудования обнаруживаются признаки аномального поведения, а особенно это неприятно, когда это оборудование уже практически собрано и находится на этапе тестирования перед вводом в эксплуатацию. Такая ситуация сложилась с новым космическим телескопом James Webb Space Telescope
, окончательная стоимость которого оценивается в 8.8 миллиардов долларов. И на данный момент времени еще неизвестно, будет ли телескоп способен выдержать все перегрузки, которые будут воздействовать во время его запуска в космос.
Напомним нашим читателям, что сборка конструкции телескопа James Webb Space Telescope была закончена чуть больше месяца назад
. И в рамках подготовки этого инструмента к запуску, который запланирован на 2018 год, он подвергается ряду испытаний в условиях чрезвычайных температур, глубокого вакуума и вибрации. Все это делается для того, чтобы можно было гарантировать то, что он успешно переживет процесс запуска на борту ракеты Ariane 5 и будет сохранять работоспособность в космосе во время его миссии, которая рассчитана на срок от 5 до 10 лет.
"Аномалии" в конструкции телескопа были обнаружены 3 декабря 2016 года во время вибрационных испытаний, производимы в Центре космических полетов НАСА имени Годдарада в Мэриленде. Некоторые из датчиков-акселерометров, установленных в разных точках конструкции телескопа, выдали наружу данные, которые находились вне пределов допустимых норм. Причина такого явления пока еще неизвестна и на ее поиске будут сосредоточены все дальнейшие усилия ученых и инженеров миссии.
"Сейчас мы ведем подготовку к серии новых тестов, специально разработанных для поисков причины обнаруженной аномалии" - пишут представители американского космического агентства НАСА, - "Группа технических специалистов, расследующая причины возникновения аномалии, несколько раз произвела самый тщательный визуальный осмотр всех элементов конструкции телескопа и не выявила никаких признаков наличия механических повреждений. Мы уже произвели повторные вибрационные испытания с более низкой амплитудой и теперь сравниваем данные с данными, полученными до регистрации аномалии".
Не стоит и упоминать об особой важности проекта James Webb Space Telescope для всего научного сообщества. Возможности этого телескопа позволят ученым получить изображения самых первых звезд, возникших во Вселенной
, галактик, сформировавшихся спустя только 200 миллионов лет с момента Большого Взрыва, и произвести тщательные исследования более близких объектов, в частности планет, условия на которых допускают существование на них жизни
. Этот проект настолько важен, что он не должен потерпеть неудачу. И будем надеяться, что специалистам миссии удастся не только обнаружить, но и ликвидировать причину возникновения аномалии в его конструкции.