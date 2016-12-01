Астрономы обнаружили звезду, "сожравшую" большую часть ее планетарной системы

На расстоянии 300 световых лет от Земли находится звезда, во многом подобная нашему Солнцу. Однако, в отличие от Солнца, этой звезде уже удалось поглотить несколько планет, которым не посчастливилось оказаться поблизости. Группа ученых-астрономов наблюдала за звездой HIP68468 в течение нескольких лет, и им удалось собрать неопровержимые подтверждения об акте этого космического "каннибализма".Самым главным подтверждением является высокая концентрация лития в материи звезды HIP68468, которая в четыре раза превышает концентрацию этого вещества в звездах, возраст которых составляет около 6 миллиардов лет. Ученые считают, что такое изобилие лития, наряду с наличием других необычных для звезд веществ, может быть объяснено только лишь поглощением звездой близлежащих планет."Это похоже на случай, когда вы видите кошку, сидящую возле птичьей клетки" - рассказывает Дебра Фишер (Debra Fischer), профессор из Йельского университета, - "И если вы замечаете желтые перья, торчащие из пасти кошки, это является достаточным доказательством того, что кошка съела канарейку".При помощи спектрального анализа света от звезды HIP68468, ученые определили, что концентрация лития и других веществ, характерных для "планетного" материала, соответствует массе материи, в шесть раз превышающей массу материи Земли. И у звезды HIP68468 имеется еще несколько планет в запасе, одна из которых является сверкрупным аналогом Нептуна, а вторая является каменистой суперземлей.То, что система звезды HIP68468 во многом очень похожа на Солнечную систему, показывает нам то, что может произойти с нашей системой через длительный промежуток времени. Но, не стоит пугаться, нам с вами абсолютно не светит быть поглощенными нашим знойным Солнцем в ближайшее время. Ученые уже построили математические модели и провели компьютерное моделирование, учитывающее все гравитационные воздействия в Солнечной системе. И результаты этих расчетов указывают на то, что у нас есть в запасе еще несколько миллиардов лет, прежде чем Земля может быть поглощена Солнцем, если это произойдет на самом деле. И естественно, первыми в очереди на "пожирание" стоят Меркурий вместе с Венерой.