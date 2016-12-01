Астрономы обнаружили звезду, "сожравшую" большую часть ее планетарной системы

На расстоянии 300 световых лет от Земли находится звезда, во многом подобная нашему Солнцу. Однако, в отличие от Солнца, этой звезде уже удалось поглотить несколько планет, которым не посчастливилось оказаться поблизости. Группа ученых-астрономов наблюдала за звездой HIP68468 в течение нескольких лет, и им удалось собрать неопровержимые подтверждения об акте этого космического "каннибализма".
Самым главным подтверждением является высокая концентрация лития в материи звезды HIP68468, которая в четыре раза превышает концентрацию этого вещества в звездах, возраст которых составляет около 6 миллиардов лет. Ученые считают, что такое изобилие лития, наряду с наличием других необычных для звезд веществ, может быть объяснено только лишь поглощением звездой близлежащих планет.
"Это похоже на случай, когда вы видите кошку, сидящую возле птичьей клетки" - рассказывает Дебра Фишер (Debra Fischer), профессор из Йельского университета, - "И если вы замечаете желтые перья, торчащие из пасти кошки, это является достаточным доказательством того, что кошка съела канарейку".
При помощи спектрального анализа света от звезды HIP68468, ученые определили, что концентрация лития и других веществ, характерных для "планетного" материала, соответствует массе материи, в шесть раз превышающей массу материи Земли. И у звезды HIP68468 имеется еще несколько планет в запасе, одна из которых является сверкрупным аналогом Нептуна, а вторая является каменистой суперземлей.
То, что система звезды HIP68468 во многом очень похожа на Солнечную систему, показывает нам то, что может произойти с нашей системой через длительный промежуток времени. Но, не стоит пугаться, нам с вами абсолютно не светит быть поглощенными нашим знойным Солнцем в ближайшее время. Ученые уже построили математические модели и провели компьютерное моделирование, учитывающее все гравитационные воздействия в Солнечной системе. И результаты этих расчетов указывают на то, что у нас есть в запасе еще несколько миллиардов лет, прежде чем Земля может быть поглощена Солнцем, если это произойдет на самом деле. И естественно, первыми в очереди на "пожирание" стоят Меркурий вместе с Венерой.