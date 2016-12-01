Новый астрономический инструмент позволит проверить глубины Вселенной на предмет наличия в них воды

Вода является одним из основополагающих компонентов для всех основанных на углероде форм жизни. Именно поэтому ученые-астрономы, изучающие далекие планеты, ищут признаки наличия там воды. Однако, обнаружение следов воды с большого расстояния является сложным делом, и для облегчения таких поисков радиотелескоп ALMA (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array)
скоро получит новый инструмент, работающий в соответствующем диапазоне электромагнитного спектра, в диапазоне, в котором находятся спектральные линии излучения молекул воды. И при помощи этого нового инструмента ученые смогут определить не только факт наличия воды в далеких уголках космического пространства, но и оценить ее количество, концентрацию и сделать выводы о возможности существования там жизни.
Основываясь на результатах тестирования группы приемников Band 5 телескопа Atacama Pathfinder Experiment (APEX), проведенного в прошлом году, ученые разработали новые приемники, работающие в диапазоне длин волн от 1.42 мм до 1.83 мм (211 ГГц до 163 ГГц). С учетом того, что диапазон телескопа ALMA, лежащий в пределах от 30 ГГц до 960 ГГц (9.9 мм до 0.31 мм), разбит на десять поддиапазонов, между которыми остаются неохваченные промежутки, новые приемники значительно расширят возможности радиотелескопа.
"Новые приемники сделают более легким процесс поиска воды" - рассказывает Леонардо Тести (Leonardo Testi), ученый, работающий в рамках проекта ALMA, - "Помимо этого, при помощи новых приемников мы сможем вести поиски ионизированного углерода, который так же является одной из составных частей известных нам форм жизни".
В диапазоне, охватываемом приемниками Band 5, лежат частоты вибрации молекул воды (H2O), моносульфида углерода (CS), изоцианида водорода (HNC), монооксида кремния (SiO) и других веществ, играющих важную роль в астрохимических процессах, процессах формирования облаков межзвездного газа и т.п. В настоящее время при помощи новых приемников ведутся наблюдения за столкновением галактик Arp 220, за красной гигантской звездой Sgr B2 (N) и за VY Canis Majoris, одной из самых больших известных на сегодняшний день звезд.
Группа специалистов Европейской южной обсерватории уже произвела обработку и предварительную оценку данных, собранных в ходе тестового этапа работы приемников Band 5. Согласно полученным результатам, эти приемники полностью готовы к работе, а в настоящее время производится их установка на антенны радиотелескопа ALMA, после чего они сразу же начнут использоваться для наблюдений за глубинами Вселенной.