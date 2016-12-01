Снимок телескопа Hubble - туманность NGC 248, пылающая в недрах галактики Малого Магелланова Облака

Известно, что Млечный Путь является самой большой галактикой во всей близлежащей области Вселенной. Из-за его сильного гравитационного притяжения наша галактика за 13 миллиардов лет ее существования привлекла и захватила несколько меньших галактик, некоторые из которых остаются на круговой орбите и по сегодняшний день
. В конце концов, эти галактики будут поглощены Млечным Путем, но пока этого не произошло, они являются предметом повышенного интереса со стороны ученых-астрономов. И недавно "взгляд" космического телескопа Hubble Space Telescope в очередной раз упал на недра одной из спутниковых галактик, сделав красочный снимок пылающей там туманности.
То, что вы видите на приведенном выше снимке, является двумя туманностями в галактике Малого Магелланова Облака, изображения которых наложились друг на друга. Карликовая галактика Малого Магелланова Облака находится на удалении 200 тысяч световых лет от Земли, ученые астрономы достаточно часто занимаются изучением этой галактики и ее более крупного "собрата", галактики Большого Магелланова Облака
, поскольку они находятся достаточно близко и их без особых затруднений можно увидеть на небе южного полушария нашей планеты. Эти галактики настолько близки, что космический телескоп Hubble и другие космические и наземные обсерватории могут различить туманности и отдельные звезды в недрах этих галактик.
Туманность NGC 248 в недрах Малого Магелланова Облака была открыта английским астрономом Джоном Хершелем в 1834 году. Позже ученые выяснили, что фактически она представляет собой две независимых туманности, изображения которых накладываются друг на друга. Эти туманности состоят преимущественно из водорода, который светится, подогреваемый энергией заключенных внутри звезд.
Интерес к туманности NGC 248 был обусловлен не только желанием получения красивого и красочного снимка. Этот снимок был сделан в рамках проекта Small Magellanic Cloud Investigation of Dust and Gas Evolution (SMIDGE), целью которого является обеспечение понимания того, почему в галактиках, находящихся за пределами Млечного Пути, наблюдаемся малая концентрация космической пыли, в то время, как в самом Млечном Пути ее концентрация достаточно высока.
В объеме Малого Магелланова Облака концентрация космической пыли составляет всего 10-20 процентов от концентрации этого материала в Млечном Пути. Это, в свою очередь, указывает на дефицит в этой галактике тяжелых элементов, создавая впечатление, что данная карликовая галактика словно прибыла из далекого прошлого Вселенной, времени, когда во Вселенной еще не возникли тяжелые элементы в достаточном количестве.
Исследования Млечного Пути и сопутствующих карликовых галактик позволят ученым найти ключ к разгадке того, почему развитие карликовых галактик движется по иному пути, нежели развитие более крупных галактик. "Это имеет важное значение для понимания истории нашей собственной галактики" - рассказывает Кэрин Сэндстром (Karin Sandstrom), ученая-астроном из Калифорнийского университета, - "Ведь космическая пыль является ключевым компонентом процесса формирования новых звезд и "работы" галактики в целом".