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Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320

Модель авиалайнера Airbus A-320


Когда речь заходит о радиоуправляемых моделях самолетов, то в голову приходят небольшие модели, создаваемые любителями и энтузиастами своего дела. Из всего этого ряда выделяется большая и точная радиоуправляемая копия авиалайнера Airbus A-320, размах крыльев которой равен почти 5 метров (16 футов). И, несмотря на такие впечатляющие габариты, вес этой модели не превышает половины килограмма, а летает она достаточно медленно и ее можно запускать даже внутри закрытых помещений.

Эта модель является созданием специалистов немецкой компании под названием Airstage, которая как раз и специализируется на деле разработки и изготовления гигантских действующих моделей. В данном случае ключевым моментом малого веса этой модели является то, что фюзеляж самолета, по сути, является воздушным шаром, заполненным гелием. Крылья и хвостовое оперение самолет сделаны из легкого пластика, они служат для придания модели правдоподобности и для управления высотой полета в некоторой степени.

Модель авиалайнера Airbus A-320 #2


Если модель авиалайнера Airbus A-320 столкнется с препятствием, это будет менее катастрофическим событием, чем случай столкновения любой другой радиоуправляемой модели. Туго накачанный баллон фюзеляжа модели быстрее всего просто отскочит от препятствия, а не рассыплется на кусочки, как модель самолета с реактивным двигателем, изготовленная их твердых, легких и прочных материалов.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.





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