Астрономам впервые удалось отследить источник космического быстрого радиоимпульса

Космические быстрые радиоимпульсы (Fast radio burst, FRB)
представляют собой одни из самых загадочных явлений во Вселенной. Мощные вспышки радиоизлучения, длящиеся по нескольку миллисекунд, прибывают к Земле из различных уголков космического пространства и исчезают без следа, не оставляя за собой даже следов послесвечения. Ученые-астрономы пока еще не имеют достоверного объяснения природы этих импульсов, зато имеется целый ряд теорий, согласно которым источниками быстрых радиоимпульсов могут являться черные дыры, нетипичные взрывы сверхновых звезд или радиопередающие устройства внеземных цивилизаций
.
Поскольку эти импульсы чрезвычайно коротки, а современные радиотелескопы могут охватить лишь небольшие участки ночного неба за один раз, за все время наблюдений было зарегистрировано
всего 18 случаев быстрых радиоимпульсов. И только в одном из случаев импульс FRB 121102 повторился через некоторое время
, благодаря чему группа астрономов, использующая множество радиотелескопов в разных уголках земного шара, смогла с достаточной точностью определить местоположение его источника.
Ученые, возглавляемые Шэми Чаттерджи (Shami Chatterjee) из Корнуэлльского университета (Cornell University), использовали данные с массива из 27 телескопов Karl G. Jansky Very Large Array и европейской сети VLBI Network, в состав которой входит 21 телескоп. Все это позволило им получить высочайшую разрешающую способность, нежели можно достичь только при помощи одного радиотелескопа. И местонахождение источника радиоимпульса FRB 121102 было определено с точностью, в 100 тысяч раз превосходящей точность предыдущих подобных попыток
.
Согласно полученным учеными данным, источником импульса FRB 121102 является карликовая галактика, находящаяся на удалении 2.5 миллиарда световых лет от Земли. Диаметр этой галактики в десять раз меньше диаметра Млечного Пути, но в будущем она может заметно "подрасти" и стать ярче благодаря идущим в ее недрах интенсивным процессам формирования новых звезд.
Знание местоположения источника быстрого радиоимпульса позволит ученым исключить некоторые из многих предположений относительно их природы и происхождения. Зная расстояние до источника можно рассчитать энергию импульса и приблизительную энергию явления, породившего этот импульс. В настоящее время, с учетом отброшенных вариантов, у ученых остались лишь два подходящих варианта объяснения происхождения импульса FRB 121102. Согласно первому предположению, источником импульса является квазар, яркая область вокруг черной дыры в центре галактики, которая излучает мощный радиоимпульс в момент столкновение и поглощения облака газа и плазмы.
Вторым предположением является то, что источником импульса FRB 121102 являются останки от взрыва сверхновой звезды, которые были накачаны энергией быстро вращающейся нейтронной звезды. Это объяснение имеет такую же вероятность, как и первое, галактика, являющаяся источником радиоимпульса, мала и тускла, и обычно именно в таких галактиках происходят самые яркие и самые мощные взрывы сверхновых звезд.
"Теперь нашим главным приоритетом является поиск еще одного повторяющегося быстрого радиоимпульса" - рассказывает Шэми Чаттерджи, - "У нас уже имеется один подходящий образец, но пока мы еще спорим относительно его природы и не можем прийти к единому мнению".