Астрономы обнаружили галактику абсолютно нового типа

Ученые-астрономы из университета Миннесоты и Музея естественных наук Северной Каролины идентифицировали галактику, которая относится к абсолютно новому типу кольцевых галактик. Эта галактика, получившая название PGC 1000714, имеет эллиптическое ядро, окруженное не одним, а двумя внешними кольцами. И эта галактика является единственной на сегодняшний день известной галактикой такого типа во всей изученной учеными части Вселенной.Большинство известных галактик являются спиральными дисковидными или эллиптическими (в форме трехмерного овала) галактиками. Гораздо реже встречаются экзотические формы галактик, такие, как двояковыпуклые (помесь спирального и эллиптического вида), неопределенные галактики (не имеющие четко выраженной формы) или "темные" дисперсные галактики, имеющие очень малую плотность звезд.Среди экзотических форм галактик встречаются достаточно красивые астрономические объекты, имеющие эллиптическое ядро, окруженное кольцом из звезд, находящихся на некотором удалении от ядра. Самой известной галактикой такого типа является галактика или объект Хоэга (Hoag Object), которая была открыта в 1950 году астрономом Артуром Хоэгом. Такие кольцевые галактики, относящиеся к типу объектов Хоэга, достаточно редки на просторах Вселенной, на их долю приходится 0.1 процента от всего количества известных ученым галактик. Поэтому обнаружение нового объекта Хоэга вызывает ажиотаж среди ученых, занимающихся их изучением.Форма галактики PGC 1000714 позволяет отнести ее к виду объектов Хоэга, но она достойна того, чтобы для нее был определен отдельный подкласс - эллиптическое ядро, окруженное двумя ярко выраженными и независимыми кольцами звезд. Эта галактика находится на удалении 359 миллионов световых лет от Земли, а ее уникальная структура содержит массу подсказок относительно процессов формирования и развития галактик в целом.Анализируя изображение, полученное при помощи одного из телескопов, исследователи обнаружили молодое внешнее кольцо, возраст которого равен приблизительно 0.13 миллиарда лет и которое показано на первом снимке синим цветом. Ближе к центру галактики находится меньшее и более старое кольцо звезд, возраст которого равен приблизительно 5.5 миллиардов лет.Ученые пока еще не знают в точности, какие именно процессы приводят к формированию даже более простых кольцевых галактик. На этот счет существует масса предположений, самым правдоподобным из которых является то, что кольца этих галактик возникают в результате столкновений огромных и плотных масс космического газа. "Различие цвета звезд внутреннего и внешнего кольца говорит нам о том, что эти кольца сформировались в разное время и, вероятно, в результате различных процессов" - рассказывает Беркин Матлу-Пэкдил (Burcin Mutlu-Pakdil), ведущий ученый-астроном, который первым обнаружил галактику PGC 1000714, - "Структура этой галактики задает нам массу сложных загадок и мы пока еще не знаем, что привело к образованию системы колец вокруг ее ядра"."Всякий раз, когда ученые находят уникальный или экзотический космический объект, это сразу ставит под сомнение множество наших текущих теорий и модели, определяющие наше понимание "работы Вселенной"" - рассказывает Патрик Тройтардт (Patrick Treuthardt), ученый-астрофизик из Музея естественных наук Северной Каролины, - "Такое положение дел говорит о том, что мы знаем достаточно мало об устройстве Вселенной и у нас еще есть чему поучиться".