Космический телескоп Hubble начал составлять подробную "карту" пути, проделанного исследовательскими аппаратами Voyager

В настоящее время исследовательские космические аппараты Voyager 1
и 2 занимаются исследованиями границ Солнечной системы
, находясь в области космического пространства, которое можно охарактеризовать термином "белое пятно на космической карте". И для того, чтобы заполнить это "белое пятно" космический телескоп Hubble Space Telescope начал картографировать все места, по которым прошли аппараты Voyager, а делается это с целью более тщательного изучения этих таинственных областей открытого космоса.
Напомним нашим читателям, что аппараты Voyager 1 и 2 были запущены с небольшим интервалом с космодрома на мысе Канаверал в 1977 году. Их путь прошел мимо Юпитера и Сатурна, а аппарату Voyager 2 удалось посетить окрестности Урана и Нептуна. И с того момента параболическая траектория ведет эти аппараты за пределы Солнечной системы
.
Аппарат Voyager 1 в настоящее время находится на удалении 21 миллиарда километров от Земли, и, согласно данным НАСА, его траектория через 40 тысяч лет пройдет на расстоянии 1.6 световых года от звезды Gliese 445 в созвездии Жирафа (Camelopardalis). Тем временем, аппарат Voyager 2 успел удалиться от Земли на 17 миллиардов километров, и через те же самые 40 тысяч лет он пройдет на удалении 1.7 световых года от звезды Ross 248 в созвездии Андромеды (Andromeda).
Однако, мимо вышеупомянутых звезд уже пролетят два "мертвых" куска дорогостоящего железа. Согласно имеющимся данным, термоэлектрические генераторы обоих аппаратов полностью исчерпают свой ресурс через 10 лет. Тем временем, двигаясь по своей траектории, аппараты будут собирать научные данные о межзвездной материи, магнитных полях и о космическом излучении. Эти данные будут посылаться назад, в сторону Солнечной системы, а наблюдения телескопа Hubble позволят достаточно точно привязать данные аппаратов Voyager к определенным областям космического пространства.
Привлечение телескопа Hubble к обеспечению миссии аппаратов Voyager обосновано тем, что оба исследовательских аппарата могут воспринять и изучить только ближайшую к ним область, лежащую вдоль траектории их полета. Возможности спектрометра Imaging Spectrograph телескопа Hubble послужат весомым дополнением к данным, собираемым аппаратами Voyager. Этот спектрограф будет производить спектральный анализ света от далеких звезд, прошедший через межзвездную материю в областях, прилегающих к траектории полета аппаратов. И, на базе всех собранных данных, можно будет определить не только химический состав звезд, но и состав облаков межзвездной материи.
Данные последнего спектрографического анализа говорят о том, что аппараты Voyager проходят через многочисленные скопления водорода и пыли, состоящей из частиц микроэлементов. В течение следующих 2 тысяч лет аппараты Voyager будут "пробиваться" сквозь этот газовый пузырь, окружающий Солнечную систему. А для того, чтобы "пронзить" более большое внешнее облако космического газа и выйти в относительно чистый вакуум им потребуется еще 90 тысяч лет. Если бы аппараты во время дальнего и долгого пути смогли бы собирать научные данные, то в этих данных четко прослеживались бы постепенные изменения химического состава межзвездного газа. И это определено тем, что Солнечная система прямо сейчас "пробивается" сквозь массивное облако достаточно плотного космического газа, который оказывает влияние на границы нашей системы.
"Аппараты Voyager продолжают присылать нам массу интересных данных" - рассказывает Сет Редфилд (Seth Redfield), глава научной группы, - "Аппараты, летящие со скоростью более 60 тысяч километров в час, проходят через череду областей с различными параметрами. Сейчас мы понятия не имеем, насколько велики эти области, типичны они для всего космоса или все это является эффектами влияния границ Солнечной системы. Мы надеемся, что наблюдения телескопа Hubble позволят нам найти большую часть ответов на подобные вопросы, более того, наблюдения телескопа дадут нам пространственную привязку данных, передаваемых Вояджерами".