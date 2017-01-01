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 |  | Вчера, 06:07 | Космос и Авиация

Марсоход Curiosity обнаружил второй кусок железно-никелевого метеорита

Марсианский метеорит


Не так давно небезызвестный марсоход Curiosity, перемещаясь по поверхности Красной Планеты, нашел достаточно большой кусок породы, имеющей яркий металлический блеск. С большим процентом вероятности этот кусок является частью более большого железно-никелевого метеорита и в таком случае этот метеорит станет вторым железным и третьим по счету метеоритом, обнаруженным марсоходом Curiosity за все время его пребывания на Марсе. Естественно, что находка метеорита вызвала интерес со стороны ученых, и после этого марсоход был направлен к нему для проведения исследований. Результаты этих исследований можно заметить в виде трех маленьких светлых пятен, являющихся следами лазера инструмента ChemCam, который при помощи спектрометра производит анализ химического состава исследуемого образца.

Следы лазера ChemCam


Повышенный интерес ученых к находке марсохода Curiosity обусловлен тем, что на Марсе достаточно часто встречаются обломки метеоритов. В свое время марсоход Opportunity обнаружил пять метеоритов, а его близнец Spirit - два. Но ни один из аппаратов предыдущего поколения не мог произвести анализ химического состава метеорита, их возможности ограничивались лишь получением снимков находок с разных ракурсов.

Весьма странным является то, что практически все найденные на Марсе метеориты являются железными в то время, как 95 процентов метеоритов и их обломков, найденных на Земле, являются каменными. Ученые допускают, что это связано с различиями условий окружающей среды на Земле и на Марсе. Резкие перепады температур на Марсе разрушают каменистые образования гораздо быстрей, нежели это происходит на Земле. Второй причиной обилия "металлических находок" ученые считают то, что металлические куски гораздо легче выделить из общей массы камней и каменистых нагромождений, которыми в изобилии покрыта поверхность Красной Планеты.

Грани метеорита


По сделанным марсоходом Curiosity снимкам можно узнать весьма немного об этой находке. Грани метеорита относительно гладкие, и это, с первого взгляда, может означать то, что метеорит упал на поверхность относительно недавно. Однако, малое количество влаги и кислорода в марсианской атмосфере просто не в состоянии оказывать пагубное воздействие на вещи и этот метеорит мог лежать на поверхности очень и очень долго, полируясь песчаными бурями и сохраняя свой металлический блеск.




Ключевые слова:
Марсоход, Curiosity, Поверхность, Марс, Метеорит, Железо, Никель, Анализ, Химический, Состав, Лазер, ChemCam

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 09:50
    #1 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 435
    Получается, первые экспедиции на Марс смогут добывать первые ресурси из обломков метеоритов) Просто достаточно мощный металлоискатель соорудили на дроне и отправили на поиски. Ведь его вначале не так много нужно будет.
        
    Вчера, 13:14
    #2 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 748
    bundzmm,
    согласен, на первых парах что бы мангальчик с шампурами выковать хватит, останется найти ДИЧЬ =)


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    Вчера, 19:35
    #3 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 173
    Ради металлоникелевых метеоритов нет смысла лететь на Марс!
        

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