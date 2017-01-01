Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем

Смотреть на яркое солнце - это весьма неразумное и неблагоприятное для глаз занятие. Практически точно так же обстоят дела и с астрономическими инструментами, в свое время телескоп Swedish-ESO Submillimetre Telescope Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) даже загорелся и полностью вышел из строя после того, после того, как его антенна по случайности была направлена в сторону нашего светила. Для того, чтобы иметь возможность взглянуть прямо на Солнце требуются специальные меры предосторожности и специальное оборудование, отводящее излишки солнечной энергии от высокочувствительных элементов приемников. Всеми этими мерами и оборудованием оснащен радиотелескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), и представители ESO недавно опубликовали снимки, полученные в ходе первых прямых наблюдений за Солнцем. На этих снимках достаточно хорошо видно одну из интересных особенностей - солнечное пятно необычной формы, размер которого в два раза превышает размер Земли.Возможность прямых наблюдений за Солнцем была заложена в конструкцию телескопа ALMA изначально. Для таких наблюдений используются специальные антенны, способные "смотреть" на хромосферу (видимая часть поверхности), избегая повреждений от льющегося на них потока энергии. Для наблюдений используется технология радио-интерферометрии, которая позволяет 66 антеннам телескопа выступать в роли одного большого телескопа.Как уже упоминалось выше, особую ценность для ученых имеет изображение солнечного пятна на полученных телескопом снимках. Это пятно является результатом мощной магнитной деятельности в этой области, его температура ниже температуры остальной поверхности Солнца, за счет чего оно выглядит на снимке, как темное пятно. Снимок пятна был сделан в диапазоне длин волн от 1.25 до 3 миллиметров.Для наблюдений за всем солнечным диском одновременно, астрономы ESO использовали только одну единственную антенну из всего множества телескопа ALMA. Да и эта антенна, во избежание различных неприятностей, смотрела на Солнце на протяжении всего нескольких минут. А для получения изображения при такой работе использовалась техника так называемой быстрой съемки, которая, увы, не дает большой разрешающей способности.Следует заметить, что самые высококачественные снимки Солнца получаются в настоящее время специализированной солнечной обсерваторией Solar Dynamics Observatory (SDO). Однако снимки телескопа ALMA, которые сделаны в диапазоне миллиметровых радиоволн, несмотря на из невысокое разрешение, также имеют огромную ценность для ученых. Благодаря этим снимкам, ученые смогут увидеть то, что является невидимым в обычном свете, и это, в сою очередь, расширить область понимания процессов, происходящих как в глубинах, так и на поверхности нашего светила."Изучение процессов нагревания и динамики хромосферы является ключевой областью глобальной программы исследований Солнца" - пишут представители ESO в официальном заявлении, - "Мы рады, что возможности этой программы значительно расширились, благодаря участию в ней телескопа ALMA. Все эти усилия позволят нам определить множество неизвестных элементов нашего "звездного соседа" и его ближайшего окружения".