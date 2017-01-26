Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году

Конкурсу Google Lunar XPrize
, который находится в стадии реализации уже почти десятилетие, было уделено достаточно много внимания на страницах нашего сайта. А в скором времени новостей, связанных с этим конкурсом, станет еще больше, ведь он неуклонно приближается к финальному кульминационному моменту. Буквально на днях представители фонда XPrize объявили о пяти командах-финалистах, которые уже имеют на руках заключенные контракты с космическими компаниями и которые будут готовы отправить аппараты собственного изготовления на поверхность Луны до 31 декабря этого года.
Напомним нашим читателям, что конкурс Lunar XPrize был организован компанией Google в 2007 году. Его целью является привлечение внимания к новым технологиям автоматического и автоматизированного исследования космического пространства и других планет. Из 30 миллионов американских долларов, выделенных в призовой фонд этого конкурса, 20 миллионов получит победитель, команда, которой первой удастся посадить на поверхность Луны аппарат, который сумеет пройти дистанцию минимум в 500 метров, передавая на Землю видео в HD-ачестве, снимки, телеметрическую и собираемую научную информацию. 5 миллионов долларов получит обладатель второго места, а еще 5 миллионов составляют поощрительный призовой фонд, средства из которого будут присуждаться за отдельные выдающиеся достижения, к примеру, команде, аппарату которой удастся пережить лунную ночь.
Практически все команды-финалисты конкурса Lunar XPrize уже так или иначе знакомы нашим постоянным читателям. Первой командой является американская команда Moon Express
, которая работает совместно со специалистами компании Rocket Lab из Новой Зеландии. Объединение этих двух групп состоялось в 2015 году и 600-килограммовый аппарат, разработанный первой командой, отправится к Луне при помощи ракеты компании Rocket Lab, которая будет запущена в конце года со стартовой площадки на полуострове Махия, Новая Зеландия.
У японской команды Hakuto имеется контракт на запуск с японским космическим агентством JAXA. Помимо выполнения основной задачи конкурса, аппарат команды Hakuto займется исследования "дырок" в поверхности Луны, которые являются выходами лавовых "трубок". Изначально команда Hakuto планировала объединить усилия с командой Astrobotic
, но последняя сделала свой выбор в пользу индийской команды Moon Rover ECA, запуск которой будет произведен в декабре 2017 года при помощи индийской ракеты PSLV.
Самый первый контракт на запуск среди участников конкурса Lunar XPrize удалось заиметь израильской команде SpaceI
L Этот контракт был заключен в октябре 2015 года с известной космической компанией SpaceX. Интересен тот факт, что израильтяне не будут использовать традиционный луноход. Их космический аппарат после приземления сможет снова подняться над поверхностью и переместиться в другую точку "по воздуху".
И последней командой является сборная международная команда Synergy Moon, в состав которой входят специалисты и руководители компании Interorbital Systems. Именно эта компания и будет производить запуск своей ракеты, которая стартует с морской площадки близ побережья Калифорнии во второй половине этого года.
Все пять команд-финалистов уже произвели коррекцию своих планов для того, чтобы произвести запуски до 31 декабря 2017 года. И чем бы ни закончилось данное мероприятие, скоро на поверхности Луны начнется настоящее "столпотворение", которое принесет нам множество интересных новостей.