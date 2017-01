НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона

Используя около 100 снимков, сделанных исследовательским космическим аппаратом New Horizons на протяжении шести недель, специалисты НАСА создали короткий видеоролик, демонстрирующий нам на что может быть похож процесс посадки на поверхность Плутона. Для придания большей красочности и правдоподобности имеющиеся черно-белые снимки были "подкрашены" в естественные цвета этой планеты, которые известны ученым благодаря наблюдениям при помощи инструмента Ralph космического аппарата New Horizons и наблюдениям с поверхности Земли.Видеоролик начинается с панорамы, демонстрирующей Плутон и его самый большой спутник, Харон , и заканчивается воображаемой посадкой в районе "береговой линии" области Sputnik Planitia, большого яркого "бассейна", покрытого толщей льда. Постепенное приближение к планете дает нам возможность увидеть ее во всей красе, демонстрируя богатый набор красных, коричневых, медных цветов и оттенков поверхности этой карликовой планеты.Темно-красные тона юго-западного полушария Плутона, вероятно, являются цветами органических веществ-углеводородов под названием толины, которые образуются в атмосфере планеты. Под воздействием прямых солнечных лучей красноватый углеводородный лед на поверхности Плутона испаряется и в виде облаков перемещается в район Северного полюса, где углеводороды снова кристаллизуются и выпадают на поверхность в виде осадков. Этот процесс таяния и замораживания определяет то, что разные области поверхности Плутона имеют разные цветовые оттенки.Космический аппарат New Horizons делал эту серию снимков на протяжении шести недель до и после момента его самого близкого сближения с Плутоном 14 июля 2015 года, когда их разделяло расстояние в 12.5 тысяч километров. Камеры аппарата, оснащенные мощной оптикой, с такого расстояния смогли сделать снимки со столь высокой разрешающей способностью, которая позволяет рассмотреть отдельные детали, размеры которых сопоставимы с размером футбольного поля.А оригинальный черно-белый видеоролик можно увидеть на сайте миссии New Horizons по этому адресу