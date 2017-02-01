Японский грузовой корабль покинул космическую станцию и приступил к эксперименту по очистке космоса от мусора
27 января 2017 года японский грузовой космический корабль HTV-6 (Kounotori 6) отстыковался от Международной Космической Станции (МКС) и отправился в самостоятельный полет. Этот корабль проведет следующую неделю, производя запланированный эксперимент по очистке космоса от находящегося там мусора, после чего он со всем собранным мусором войдет в плотные слои атмосферы Земли и сгорит, прекратив свое существование.
Корабль HTV-6 является шестой по счету японской миссией по доставке грузов на борт космической станции. Он прибыл к станции в декабре прошлого года почти с 5 тоннами грузов, включая пищевые продукты, воду, научные приборы и запасные части. Также этот корабль доставил на станцию новые литий-ионные аккумуляторные батареи, предназначенные для модернизации энергетической системы, которые были установлены в ходе двух выходов людей в открытый космос.
Космический корабль HTV-6 в течение семи недель был пристыкован к модулю Harmony космической станции. Все это время членами экипажа осуществлялась разгрузка корабля и последующая его загрузка мусором и отработавшим свое научным оборудованием. Космический корабль HTV-6 "потянул" к Земле несколько тонн мусора, большая часть веса которого приходится на шесть старых водородно-никелевых аккумуляторных батарей.
Процедура отстыковки корабля HTV-6 от станции была произведена 27 января в 15:46 по времени Гринвичского меридиана с 16-минутным отставанием от намеченного графика. Ее проводили коммандер Шэйн Кимброу (Shane Kimbrough) из НАСА и бортинженер Томас Пескет (Thomas Pesquet) из Европейского космического агентства. Астронавты действовали изнутри модуля Cupola, имеющего самое большое на сегодняшний день окно в космос и использовали для этого 17.6-метровый манипулятор Canadarm2.
Как уже упоминалось выше, космический корабль HTV-6 проведет в космосе еще неделю, занимаясь проведением эксперимента Kounotori Integrated Tether Experiment (KITE), в ходе которого выполняются испытания технологий, предназначенных для уборки мусора с околоземной орбиты. Космический корабль HTV-6 выпустит в пространство 700-метровый электродинамический "трал", который привлечет к себе мелкие обломки и сдвинет с места более крупные, направив их в сторону Земли. Этот эксперимент будет проводиться на безопасном удалении от космической станции, дистанция, разделяющая МКС и HTV-6 будет составлять 19 километров по горизонтали и 37 километров по вертикали.
4 февраля 2017 года космический корабль HTV-6 выполнит несколько маневров и направится в сторону Земли. Войдя в атмосферу, он сгорит, а несгоревшие обломки, если таковые останутся, упадут в воды Тихого океана.