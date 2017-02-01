Астрономы зафиксировали нетипичные быстрые газовые вспышки далекой звезды-белого карлика

Впервые в истории астрономии ученым из Оксфордского университета удалось зафиксировать так называемые быстрые газовые вспышки от белой карликовой звезды, входящей в состав бинарной звездной системы SS Cyg. Этот факт указывает нам на то, что ученые еще не обладают полной картиной всех процессов, происходящих внутри необычных звезд. А дальнейшее изучение данного феномена позволит ученым найти ответы на некоторые фундаментальные вопросы из области астрофизики.Быстрые газовые вспышки представляют собой резкие и сильные изменения яркости, происходящие в момент, когда из недр звезды в окружающее пространство вырывается огромное количество энергии. Подобные явления достаточно часто происходят на нашем Солнце, а их причиной являются явления магнитной природы. Обычно в двойных (бинарных) системах такие процессы имеют меньшую интенсивность, что обусловлено сглаживанием высокоэнергетических процессов взаимным влиянием звезд этой системы.Во время исследований глубин космоса ученым-астрономам доводилось наблюдать быстрые газовые вспышки одиночных белых карликовых звезд, нейтронных звезд и черных дыр. В большинстве случаев эти явления связаны с падением на звезду или черную дыру материи, привлеченной гравитационными силами из окружающего пространства.Системы, подобные системе SS Cyg, содержат подобную Солнцу звезду, вращающуюся вокруг компаньона - белого карлика. В таких системах, как правило, происходят стабильные периодические процессы, обусловленные гравитационным влиянием обоих звезд. Но случай с системой SS Cyg выбивается вон из общего ряда. Вспышки белого карлика длятся в среднем по 15 минут, и их энергия в миллионы раз превышает энергию самых сильных солнечных вспышек. Вспышки в системе SS Cyg наблюдаются астрономами уже достаточно давно, она была открыта более 100 лет назад. А нетипичную природу этих вспышек еще сильней подчеркивает тот факт, что спектр излучения вспышки резко смещается в радиодиапазон к концу вспышки.В настоящее время ученые не имеют ни малейшего представления о том, что же на самом деле является причиной возникновения нетипичных быстрых вспышек в системе SS Cyg. Они надеются это выяснить более точно во время дальнейших наблюдений и исследований. "Многие из исследований в области астрофизики, давшие значимые результаты, использовали данные наблюдений за системой SS Cyg" - рассказывает Кунэл Мули (Kunal Mooley), один из исследователей, - "А последнее обнаружение феномена мощной радиовспышки, следующей в самом конце вспышки в целом, может указывать на действие в той области космоса законов некоей новой физики, которые нам еще предстоит только открыть в будущем".