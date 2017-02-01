Космический аппарат Cassini сделал серию самых высококачественных на сегодняшний день снимков колец Сатурна

Представители американского космического агентства НАСА опубликовали некоторые из серии самых высококачественных снимков колец
A и B Сатурна. Столь высокая разрешающая способность новых снимков является следствием того, что руководство миссии заставило аппарат Cassini в буквальном смысле "нырнуть" в область
рядом с хаосом льда и камней, из которых состоит "украшение" газовой гигантской планеты и на которое оказывает сильное влияние близость его спутников.
Космический аппарат-ветеран Cassini, который был запущен в космос в 1997 году, неуклонно приближается к завершающему моменту его феноменально успешной миссии
. Пока аппарат не ограничен в подвижности из-за окончания топлива в его баках, он продолжает обладать огромным потенциалом для сбора научных данных. До момента "Великого Финала", как специалисты НАСА называют момент окончания миссии, который произойдет 26 апреля этого года, аппарат Cassini выполнит еще 10 "погружений" в систему колец Сатурна. И во время самого близкого погружения аппарат пройдет на удалении 11 тысяч километров от центра кольца F.
Единственный раз, когда аппарат Cassini находился ближе к Сатурну, нежели чем во время последнего "нырка", был в 2004 году в момент прибытия аппарата в район Сатурна. Однако, высокая скорость движения аппарата в то время заставила операторов установить на камерах малое время выдержки для того, чтобы снимки не получились смазанными. К сожалению, это сказалось в отрицательную сторону на качестве полученных снимков, которые вышли тусклыми и сильно "зашумленными".
Во время оставшихся нескольких "нырков" в кольца Сатурна аппарат Cassini сделает еще целый ряд захватывающих дух снимков планеты и ее ближайшего окружения, которые станут самыми высококачественными из всех имеющихся подобных снимков.
На последних снимках ученые смогли определить следы гравитационного влияния спутников газового гиганта. Это влияние прослеживается по положению ярких частей из почти чистого льда, которые в изобилии находятся в материале колец. На одном из приведенных здесь снимков, сделанных 18 декабря 2016 года, видно россыпь таких ледяных глыб. А различить на данном снимке можно объекты и особенности, размером не менее 500 метров.
Практически на всех изображениях колец Сатурна можно увидеть скопления частиц материи, известных под название "волны плотности", которые формируются в основном под воздействием гравитации спутников Сатурна - Януса и Эпиметея. В пределах этих плотных и широких образований многочисленные плотные группы ледяных частиц, сталкиваясь друг с другом, образуют деформации, которые неофициально называются "соломой" из-за их характерного вида. Более тонкие волны в материале колец, которые смахивают на большие океанские волны, являются результатами прохода одного из малых спутников Сатурна - Пана, диаметр которого составляет всего 28 километров.
И в заключении следует отметить, что приведенные здесь снимки были сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Angle Camera аппарата Cassini. Во время съемки аппарат проходил на минимальном расстоянии 54 тысячи километров от колец и с такого расстояния разрешающая способность снимков составляет 330 метров на один пиксель.