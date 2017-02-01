В НАСА разработан новый метод поисков следов жизни, в 10 тысяч раз более чувствительный, чем любой из других существующих методов

Специалисты из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory) разработали новый метод анализа, способный определить наличие в образцах аминокислот, которые, как известно, являются "стандартными блоками" практически всех видов жизни на Земле. Метод основан на технологии капиллярного электрофореза (capillary electrophoresis), он позволяет разделить смесь сложных органических молекул на отдельные компоненты, а его чувствительность в 10 тысяч раз превышает чувствительность оборудования, установленного на небезызвестном марсоходе Curiosity, к примеру.Одним из преимуществ технологии капиллярного электрофореза является то, что сам процесс относительно прост и он легко автоматизируется при анализе жидких образцов, которые ученые ожидают получить во время некоторых исследовательских миссий. Отобранные жидкие образцы смешиваются со специальными реактивами. Полученная смесь анализируется при помощи света лазера и явления флюоресценции. При этом, капиллярный электрофорез позволяет отслеживать даже отдельные молекулы, перемещающиеся под воздействием прикладываемых электрических полей с различными скоростями."Наш новый метод позволяет обнаруживать большее количество аминокислот за один проход, чем любые другие существующие методы" - пишут ученые, - "Помимо этого, он позволяет обнаруживать аминокислоты при очень низких их концентрациях, растворенные, к тому же, в концентрированном соленом или щелочном растворе".Проверка работоспособности метода капиллярного электрофореза была проверена на образцах воды, взятой из сильно соленых озер, в частности озера Mono Lake в Калифорнии. Такой состав воды ученые ожидают получить из образцов, взятых на Марсе, из океанов Энцелада, спутника Сатурна, или Европы, спутника Юпитера. За один проход новый аналитический метод позволяет определить 17 базовых аминокислот, которые входят в набор "Signature 17 Standard" и которые являются четкими признаками наличия жизни на Земле."Помимо определения наличия аминокислот, наш метод позволяет различить аминокислоты живого и неживого происхождения" - рассказывает Питер Уиллис (Peter Willis), научный руководитель данного проекта, - "Мы делаем это, анализируя так называемую хиральность органических молекул. Молекулы аминокислот неживого происхождения содержат приблизительно равное соотношение лево- и правосторонних более простых органических молекул. А молекулы живого происхождения, по крайней мере здесь, на Земле, почти полностью состоят из левосторонних молекул"."Одной из главных задач, стоящих перед НАСА, являются поиски жизни и ее следов в различных уголках Вселенной" - рассказывает Питер Уиллис, - "И мы даем в руки исследователей самый точный инструмент на сегодняшний лень, который позволит это сделать".