Новая камера OmegaCam позволяет делать потрясающие снимки глубин космоса с разрешением в два миллиарда пикселей
Представители Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) недавно опубликовали серию потрясающе четких и красивых снимков туманности Кошачьей Лапы и туманности Омара, каждое из которых имеет разрешающую способность в два миллиарда пикселей. Туманности NGC 6334 (Кошачья Лапа) и NGC 6357 (Омар) расположены в районе "хвоста" созвездия Скорпиона и они представляют собой области, в недрах которых идут интенсивные процессы формирования новых звезд.
Пара упомянутых выше туманностей была открыта в июне 1837 года известным британским астрономом Джоном Гершелем, который находился в этот момент в трехлетней экспедиции на Мысе Доброй Надежды в Южной Африке. С того момента, когда Гершель сделал свои открытия, наука продвинулась далеко вперед в области понимания процессов, происходящих в "звездных родильных домах". И сейчас нам известно, что туманности NGC 6334 и NGC 6357 принадлежат к классу так называемых эмиссионных туманностей.
Эмиссионная туманность получает свое название из-за слабого инфракрасного излучения, испускаемого атомами водорода, из которого, преимущественно, и состоят облака, формирующие эту туманность. Инфракрасное излучение возникает вследствие воздействия энергии, излучаемой молодыми и массивными, в 10 раз больше Солнца, звездами. Ультрафиолетовый свет от этих звезд переводит атомы водорода в возбужденное энергетическое состояние и они сами начинают излучать свет, правда в инфракрасном диапазоне.
Снимки туманностей, которые имеют размеры 49,511 на 39,136 точек, демонстрируют нам сложную и хаотичную структуру этих туманностей, плотные волокнистые пылевые образования, из которых и состоят туманности NGC 6334 и NGC 6357, и которые затеняют собой грандиозную картину буйства процессов звездного формирования, разворачивающуюся на заднем плане.
Получение столь высококачественных изображений стало возможным благодаря вводу в строй новой камеры под названием OmegaCam, которая установлена на телескопе Very Large Telescope Survey Telescope (VST), входящем в состав обсерватории Паранал (Paranal Observatory) в Чили. Эта камера может "видеть" глубины космоса в очень широком диапазоне длин волн, ее матрица имеет разрешающую способность в 256 миллионов пикселей, что позволяет получать снимки, в 16 раз большие или более качественные, нежели снимки, которые делает камера Advanced Camera for Surveys (ACS) космического телескопа Hubble Space Telescope.
Но камера OmegaCam - это не только большая матрица и высококачественная оптика. Это целый комплекс системы так называемой адаптивной оптики, сопряженной с 2.6-метровым зеркалом телескопа VST. Система при помощи 108 отдельных приводов управляет положением отдельных участков светоотражающей поверхности зеркала. Это позволяет полностью компенсировать все атмосферные искажения и получить необычайно четкие снимки.