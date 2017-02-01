Машины-монстры: Concorde Alpha Foxtrot №216 - последний "живой" из семейства Конкордов

После 13 лет стоянки под открытым небом на специальной асфальтированной площадке в Бристольком аэропорту Филтон, последний из серии сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров
, Concorde Alpha Foxtrot №216, совершил свою заключительную поездку, переместившись внутрь специально построенного ангара, который станет частью Бристольского Космического музея. Alpha Foxtrot является не только самым последним построенным из всей серии Конкордов, он самым последним, в 1979 году, был сдан в эксплуатацию, и совершил самый последний полет в 2003 году.
Совершим небольшой экскурс в историю. Англо-французский проект Конкорд, который воплощался в жизнь в 1960-х года совместными усилиями компаний BAC и Sud Aviation, рассматривался по важности и масштабности, как проект, сопоставимый с посадками на Луну проекта Apollo. Первый опытный образец совершил первый полет в 1969 году, а первая серийная модель этого сверхзвукового лайнера
была сдана в эксплуатацию в 1976 году.
В отличие от обычных авиалайнеров, Конкорд мог летать со скоростью, в два раза превышающей скорость звука (Mach 2.04, 2 180 километров в час), обеспечивая своим 128 пассажирам максимальный уровень комфорта. В то время этот проект рассматривался в качестве начала эры сверхзвуковых пассажирских перевозок
, однако, высокие эксплуатационные расходы и резкий скачок цен на топливо в 1970-х сыграли с этим проектом плохую шутку. В результате полеты Конкордов были ограничены несколькими межконтинентальными рейсами, которые, в силу высокой стоимости билетов, летали почти пустыми.
За всю историю было построено 20 Конкордов, 14 из которых были приобретены компаниями Air France и British Airways, да и то, в силу причин давления со стороны правительств этих стран. Эти самолеты находились в эксплуатации до 2003 года, а причиной, по которой была прекращена их эксплуатация, стала катастрофа борта №203 неподалеку от Международного аэропорта имени Шарля де Голля во Франции в 2000 году.Машины-монстры
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