Новый снимок телескопа Hubble - один из возможных вариантов "кончины" нашего Солнца

Туманность OH 231.8+04.2 или туманность "Тухлое яйцо", как ее еще называют, является захватывающим примером одного из возможных вариантов "кончины" звезды, имеющей не очень большую массу, звезды, во многом подобной нашему Солнцу. На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble Space Telescope 30 января 2017 года, показан момент быстрого перехода умирающей звезды из стадии красного гиганта до стадии планетарной туманности, момент, когда внешние газовые слои звезды извергаются в окружающее пространство. Скорость "извержения" материала верхних слоев весьма велика, в данном случае потоки газа, бьющие в разных направлениях, движутся с огромной скоростью порядка миллиона километров в час.Ученым-астрономам очень редко доводится получить снимки умирающей звезды, находящиеся на данном этапе. Все эти процессы происходят буквально моментально по космическим масштабам времени, как время одного моргания глазом по отношению к времени жизни человека. За следующую тысячу лет бурная туманность OH 231.8+04.2 разовьется в полностью оформленную планетарную туманность, в недрах которой начнут идти медленные и стабильные процессы формирования планет и более мелких космических тел.Туманность OH 231.8+04.2 имеет название туманности "Тухлого яйца" из-за того, что ее материя содержит достаточно большое количество серы, которая, объединяясь с водородом, образует сероводород, придающий тухлым яйцам их своеобразный и неповторимый запах. К счастью для нас, волна этого газа никогда не достигнет пределов Земли, ведь туманность OH 231.8+04.2 находится на удалении 5 тысяч световых лет в сторону созвездия Кормы.