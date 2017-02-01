Марсоход Mars 2020 имеет все шансы продолжить путь марсохода-ветерана Spirit

Напомним нашим читателям, что проект Mars 2020
, целью которого является отправка в 2020 году на Марс марсохода следующего поколения
, уже перешел на стадию практической реализации и тестирования. Нам уже известен набор инструментов
, которыми будет вооружен марсоход
, и известен круг задач, которые он будет решать при их помощи. А теперь нам, хоть и приблизительно, но известно, где именно марсоход совершит посадку на поверхность Красной Планеты. На прошлой неделе специальная комиссия НАСА провела совещание, на котором из восьми было выбрано три самых подходящих кандидата - места под названием Northeast Syrtis, Jezero Crater и Columbia Hills.
Марсоход Mars 2020, о начале сооружения которого было объявлено вскоре после посадки марсохода Curiosity в 2012 году
, будет являться практически двойником своего предшественника
. Да и список задач, которые будет решать новый марсоход на поверхности планеты, во многом перекликается с задачами предыдущего аппарата. Только у нового марсохода, благодаря наличию у него более совершенных научных инструментов, будет больше шансов сделать все это более качественно и с большей точностью. Так же, как и марсоход Curiosity, новый марсоход будет искать следы присутствия микробиологической жизни, пытаться выяснить, насколько пригодным для жизни был Марс в его доисторическом прошлом, и что полезное для будущих экспедиций может скрываться в недрах планеты.
С точки зрения успеха выполнения всех перечисленных выше задач, выбор места посадки имеет огромное значение. Место должно быть подходящим для проведения безопасной посадки, на нем не должно находиться больших препятствий, ограничивающих подвижность и маневренность марсохода. Помимо этого, в выбранной области должны находиться наиболее интересные с геологической точки зрения районы. Еще одним важным фактором является наличие следов жидкой воды, ведь в этом случае аппарат может найти отложения, в которых следы жизни сохраняются гораздо дольше, нежели в породах других типов.Columbia Hills
Если марсоход Mars 2020 совершит посадку в этой области, он, в буквальном смысле, продолжит путь марсохода-ветерана Spirit, который совершил посадку на Красную Планету в 2004 году и утратил работоспособность в 2010 году
, угодив в песчаную ловушку после череды поломок
. В данном случае, благодаря наличию собранных Spirit-ом данных
, ученые уже представляют, с чем им придется иметь дело и что может быть предметом повышенного интереса в этом районе. Помимо этого, данный район считается проходимым для марсохода, что было доказано успешными передвижениями марсохода Spirit, у которого вышло из строя одно из ведущих колес.Jezero Crater
По снимкам, сделанным орбитальными аппаратами, ясно, что этот район поверхности Марса, имеет "мокрую" историю, которая должна оставить за собой надежные следы. В некоторый момент прошлого этот кратер, как полагают ученые, был полностью заполнен водой. Имеющиеся характерные признаки указывают на то, что водоем в кратере несколько раз пересыхал почти до нуля и заполнялся снова, давая жизни достаточное количество времени для приспособления к изменяющимся условиям. Толстый слой глинистых отложений на дне и вокруг кратера является многообещающим местом для поисков сохранившихся там следов былой жизни.Northeast Syrtis
Это место находится относительно близко к кратеру Jezero, и оно, в далеком прошлом, было геологически активной "горячей точкой", областью, которая очень хорошо подходит для обитания там различных микробов и простейших микроорганизмов. Тепло, выходящее на поверхность из глубин планеты, постоянно растапливало образующийся в результате глобального охлаждения планеты лед, и жизнь в этом районе могла просуществовать гораздо дольше, чем жизнь в других районах, которые остыли и обезводились гораздо раньше. А слоистая структура скал и каменистых обнажений в этом районе как нельзя лучше подходит для исследований геологического прошлого планеты.
Следующим этапом, который, по всей видимости, будет проведен ближе к сроку запуска миссии Mars 2020, станет момент окончательного выбора места посадки. И, вполне вероятно, что к тому моменту времени у ученых появятся какие-то новые данные и пожелания, которые окажут влияние на окончательный выбор места посадки.