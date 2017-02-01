Астрономам удалось зафиксировать взрыв сверхновой спустя считанные часы после события

Звезды, которые только готовятся к "взрывному" финалу своего жизненного цикла, достаточно трудно поддаются обнаружению и идентификации. Тем не менее, ученые-астрономы все время пытаются найти такие звезды с целью выяснения причин, заставляющих взорваться массивную звезду. И эти усилия, в совокупности с некоей долей удачи и расторопности, очень редко приносят плоды. И одним из таких "плодов" стал взрыв сверхмассивной звезды, зафиксированный 6 октября 2013 года телескопом, ведущим наблюдения в автоматическом режиме.Этот телескоп-робот находится в составе обсерватории Паламар в Калифорнии. И в упомянутый выше момент времени его "глаз" был направлен на спиральную галактику NGC 7610, находящуюся на удалении около 160 миллионов световых лет о нас. И по счастливой случайности в этот же момент в одном из рукавов этой галактики произошел достаточно яркий взрыв сверхновой.Проводя анализ собранной за ночь информации, астрономы из израильского Научного института Вайцмана (Israel's Weizmann Institute of Science), возглавляемые астрофизиком Офером Яроном, обнаружили на снимках то, чего там не было в предыдущую ночь. Тут же астрономы подали общий сигнал "тревоги" и к наблюдениям за галактикой NGC 7610 присоединились телескопы обсерватории Кек на Гавайях, которые сделали серию спектроскопических замеров и высококачественных снимков. Анализ спектроскопических данных позволил ученым отделить "зерна от плевел", т.е. материю, извергнутую звездой за прошедший год в процессе подготовки к взрыву, и собственно материю, которая была выброшена в пространство в результате взрыва.Ученые достаточно быстро определили, что до момента взрыва звезда сбросила с себя материю, масса которой эквивалентна 100 массам Земли. А наблюдения в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, проведенные при помощи космического телескопа Swift, позволили ученым составить точную карту распределения этой материи, на которой видны некоторые особенности процессов, "бушевавших" в прилегающих к звезде областях пространства.Спектрографические данные, полученные при помощи обсерватории Кек, показали очень высокую концентрацию ионизированного кислорода, плюс наличие железа, кремния и других элементов, нарабатываемых в недрах термоядерного реактора звезды. Эти элементы служат основой планетарной туманности, в недрах которой через время начнут образовываться сгустки, являющиеся зародышами планет и более мелких космических тел."Нам удалось зафиксировать взрыв буквально через несколько часов после данного события, когда окружающий космос еще не успел остыть как следует. Эти наблюдения принесли нам множество новой информации, касающейся особенностей распределения материи, выброшенной в пространство взорвавшейся звездой" - рассказывает Офер Ярон, - "Собранные данные являются очень ценными для ученых-теоретиков и ученых, составляющих модели процессов, протекающих на различных этапах цикла существования звезд. И все это дает нам знание точных механизмов и процессов, происходящих в момент взрыва сверхновой, явления которое еще не изучено до надлежащей степени".