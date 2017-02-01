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Индия установила новый рекорд, запустив в космос 104 спутника за один раз

Запуска ракеты-носителя PSLV C37


Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) установила новый абсолютный рекорд по количеству спутников, выведенных в космос при помощи одной ракеты-носителя. В среду, в 9:28 по местному времени, со стартовой площадки космодрома Шрихарикота (Sriharikota), была успешно запущена ракета PSLV C37, которая, в рамках миссии Cartosat-2 вывела в космос одновременно 104 искусственных спутника, побив рекорд, установленный Россией в 2014 году, который составлял 37 спутников.

Главный грузом данной миссии являлся 714-килограммовым спутник серии Cartosat-2, который был выведен на 505-километровую солнечную синхронную орбиту (Sun-synchronous orbit, SSO). Остальные 103 спутника - это наноспутники, суммарным весом в 664 килограмма, 96 из которых были произведены в США, два - в Индии, и по одному от Израиля, Казахстана, Нидерландов, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.



Вся эта "куча" спутников была доставлена на орбиту ракетой PSLV в исполнении XL, самым мощным вариантом ракеты-носителя, разработанного в Индии, способной выводить в космос груз, весом до 1750 килограмм. Этот запуск является уже 39-по счету запуском, а первый запуск был произведен в сентябре 1993 года и он не увенчался успехом, ракета-носитель так и не смогла выйти на расчетную орбиту.

И в заключении следует отметить, что последний запуск ракеты PSLV следует за успешным запуском такой же ракеты в прошлом году, которая вывела на орбиту 20 спутников, и запуском, который вывел в космос первый индийский марсианский орбитальный аппарат Mars Orbiter Mission (MOM), прибывший к Марсу и вышедший на круговую орбиту в сентябре 2014 года, сделав Индию первой в истории страной, которой удалось сделать подобное с первой попытки.





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