Индия установила новый рекорд, запустив в космос 104 спутника за один раз
Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) установила новый абсолютный рекорд по количеству спутников, выведенных в космос при помощи одной ракеты-носителя. В среду, в 9:28 по местному времени, со стартовой площадки космодрома Шрихарикота (Sriharikota), была успешно запущена ракета PSLV C37, которая, в рамках миссии Cartosat-2 вывела в космос одновременно 104 искусственных спутника, побив рекорд, установленный Россией в 2014 году, который составлял 37 спутников.
Главный грузом данной миссии являлся 714-килограммовым спутник серии Cartosat-2, который был выведен на 505-километровую солнечную синхронную орбиту (Sun-synchronous orbit, SSO). Остальные 103 спутника - это наноспутники, суммарным весом в 664 килограмма, 96 из которых были произведены в США, два - в Индии, и по одному от Израиля, Казахстана, Нидерландов, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Вся эта "куча" спутников была доставлена на орбиту ракетой PSLV в исполнении XL, самым мощным вариантом ракеты-носителя, разработанного в Индии, способной выводить в космос груз, весом до 1750 килограмм. Этот запуск является уже 39-по счету запуском, а первый запуск был произведен в сентябре 1993 года и он не увенчался успехом, ракета-носитель так и не смогла выйти на расчетную орбиту.