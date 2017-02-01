Астрономы засвидетельствовали самый длительный процесс "обеда" огромной черной дыры

На расстоянии почти в два миллиарда световых лет от Земли сверхмассивная черная дыра занималась очень медленным "заглатыванием" одной из близлежащих звезд. Сам по себе этот процесс является очень интересным с научной точки зрения и у астрономов в данном случае была масса времени для того, чтобы изучить все происходившее. Световое "шоу" сопровождавшее процесс поглощения звезды черной дырой, длилось около 10 лет и данный случай является самой длительной "смертью" звезды в бездне черной дыры, среди всех известных ученым на сегодняшний день.Такие астрономические явления происходят тогда, когда астрономический объект, такой, как звезда или газовое облако, проходят в пространстве неподалеку от черной дыры и попадают в "сети" ее гравитации. Под воздействием гравитации звезда обычно разрушается, и в результате сопровождающего все это мощного взрыва части материи удается выбраться из гравитационного капкана, а оставшаяся часть "всасывается" черной дырой. Когда материя начинает приближаться к горизонту событий черной дыры, она разогревается до огромной температуры и начинает излучать в рентгеновском диапазоне, что и регистрируется при помощи наземных и космических инструментов.Все вышеописанное происходило в районе черной дыры XJ1500+0154, находящейся в центре галактики, удаленной от Земли на 1.8 миллиарда световых лет. Первые рентгеновские вспышки из этой области пространства были зарегистрированы 23 июля 2005 года при помощи рентгеновского космического телескопа XMM-Newton. Интересен тот факт, что двумя месяцами ранее эта область неба просматривалась рентгеновской обсерваторией Chandra, которой не удалось увидеть ничего необычного.После регистрации первых вспышек за областью черной дыры XJ1500+0154 начали наблюдать телескопы Chandra, XMM-Newton и Swift, которые начали регистрировать яркие рентгеновские вспышки, интенсивность которых изменялась более чем в 100 раз, достигнув максимума в районе 5 июня 2008 года.Случай поглощения звезды черной дырой XJ1500+0154 выбивается из общего ряда не только своей продолжительностью. Несколько раз были зарегистрированы вспышки, яркость которых была выше максимального предела, который определен соответствующими математическими моделями, в которых рассчитывается баланс количества излучаемой в пространство энергии и воздействия на материю гравитации черной дыры. Это говорит или о том, что звезда, поглощенная черной дырой является необычайно плотной, или о том, что астрономам удалось стать свидетелями каких-то абсолютно новых процессов.Черная дыра XJ1500+0154 остается видимой в рентгеновском диапазоне и по сегодняшний день. Но астрономы утверждают, что яркость ее свечения сойдет практически на нет за последующие несколько лет, которые потребуются черной дыре для того, чтобы поглотить оставшиеся крохи материи из окружающего ее пространства.