Астрономы обнаружили уникальный пульсар - бинарную систему, состоящую из двух карликовых звезд

Ученые-астрономы их Уорикского университета (University of Warwick), Великобритания, обнаружили, что звездная система AR Scorpii (AR Sco), находящаяся на удалении 380 световых лет от Земли и открытая в 1060-х годах, на самом деле представляет собой весьма экзотическую бинарную систему, систему, состоящую из двух звезд. Ранее считалось, что звезда AR Sco является пульсаром, состоящим из белой карликовой или еще меньшей нейтронной звезды, но результаты последних наблюдений показали, что дело обстоит несколько иначе.Система AR Sco находится в созвездии Скорпиона и содержит в своем составе быстро вращающийся вокруг своей оси "огарок", белый карлик, оставшийся после "смерти" обычной звезды. Эта звезда, в свою очередь, вращается вокруг большей звезды - красного карлика, которого она периодически "стегает" мощными лучами заряженных частиц и других видов излучения. В результате такого взаимодействия излучение от системы носит пульсирующий характер с периодом в две минуты.Во время своих наблюдений, профессора Том Марш (Tom Marsh) и Борис Гансицке (Boris Gansicke) определили, что "плеть", которой белый карлик стегает красного, представляет собой узко фокусированный луч, работающий как своего рода ускоритель частиц. Этот случай является уникальным во всей известной ученым части Вселенной, и это делает систему AR Sco объектом повышенного интереса со стороны астрономов."Полученные нами новые данные указывают на то, что свет от системы AR Sco имеет сильную поляризацию, что, в свою очередь, говорит о сильном влиянии магнитных полей на излучаемый системой свет. Такое явление достаточно распространено во Вселенной, но оно проявлялось ранее только в случае традиционных пульсаров на основе нейтронных звезд" - рассказывает Том Марш.Более того, линейная поляризация света от системы AR Sco претерпевает сильные изменения в соответствии с периодом вращения белого карлика вокруг красного. Модуляция поляризации очень похожа на модуляцию поляризации света от пульсара в Крабовидной туманности, однако ее форма более сложна из-за смешивания в ней двух периодических и гармонических сигналов одинаковой частоты.Белый карлик системы AR Sco имеет размер, сопоставимый с размером Земли, но имеет массу, в 200 тысяч раз, превышающую массу нашей планеты. Он вращается по 3.6-часовой орбите вокруг более холодной звезды, масса которой составляет третью часть от массы Солнца. Электромагнитное поле, вырабатываемое белым карликом, имеет в 100 миллионов раз большую напряженность, нежели магнитное поле Земли, при этом, период вращения белого карлика вокруг своей оси составляет две минуты, и этот период определяет частоту "мигания" этого космического "маяка"."Система AR Sco походит на гигантскую динамо-машину. Она имеет магнит, размером с Землю, который вырабатывает поле, в 10 тысяч раз более сильное, чем то, что нам удавалось получить в лабораториях на Земле. Это поле вращается с периодом в две минуты, и это все производит огромные электрические токи, текущие в объеме соседней звезды" - рассказывает Борис Гансицке, - "А эффект от воздействия этих токов настолько велик, что мы можем увидеть его напрямую, несмотря на огромное расстояние".Еще одним открытием является то, что взаимодействие магнитных полей двух соседних звезд ускоряет свободные электроны в атмосфере красного карлика близко к скорости света. Этот эффект еще ни разу не наблюдался в бинарных звездных системах и ученые считаются, что за счет него красный карлик постоянно подпитывается энергией от своего более горячего, быстрого и меньшего соседа, удаленного от него на расстояние в 1.4 миллиона километров.