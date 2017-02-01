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Backyard Worlds: Planet 9 - масштабный проект, целью которого является поиск девятой планеты Солнечной системы

Девятая планета


Напомним нашим читателям, что в 2006 году Плутон был переквалифицирован из разряда обычных планет в разряд карликовых планет, что уменьшило на единицу численность "нормального населения" Солнечной системы. И поэтому некоторые подсказки, обнаруженные учеными и указывающими на возможность существования еще одной планеты в Солнечной системе, привлекли внимание множества астрономов, увидевших в этом возможность восстановления "планетной популяции". Гипотетическая девятая планета, планета Х, может вращаться вокруг Солнца по орбите, удаленной от него в сотни раз больше, чем орбита Земли. В настоящее время уже выдвинут ряд теорий, описывающих, на что может быть похожа эта планета, ни пока еще никому не удавалось не то что увидеть ее в телескоп, но и даже определить ее приблизительное местоположение.

Вполне вероятно, что некоторых успехов в деле поисков девятой планеты удастся добиться благодаря новому проекту под названием Backyard Worlds: Planet 9, который является проектом, организованном НАСА, Калифорнийским технологическим институтом в Беркли и несколькими другими организациями. Для анализа огромных объемов имеющейся информации будут привлечены энтузиасты со стороны, которые будут помогать в поисках коричневых карликов и других объектов, находящихся за пределами орбиты Нептуна, включая и гипотетическую девятую планету.

На сайте проекта Backyard Worlds: Planet 9 любой человек сможет просмотреть один из миллионов коротких роликов, собранных из изображений, сделанных космическим телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), миссия которого завершилась в 2011 году. Телескоп WISE во время своей работы сделал множество четких снимков глубин космоса, захватывая и прилегающие к Солнечной системе области. Совокупность этих снимков представляет собой самую подробную и точную на сегодняшний день карту окрестностей нашей системы. И если девятая планета существует на самом деле, она должна была попасть в поле зрения телескопа WISE почти со стопроцентной вероятностью.

Помимо основной массы видеороликов, которые получили название "flipbook", команда проекта Backyard Worlds: Planet 9 подготовила и несколько обучающих роликов, просмотрев которые любой человек поймет основные принципы и приобретет начальные навыки "космической охоты". В нынешнее время может показаться странным то, что при наличии очень мощных компьютеров, способных обрабатывать огромные количества информации, астрономы прибегают к помощи людей. Но глаза и мозг человека способны выполнить работу по распознаванию образов и выделению их из сильного фонового шума гораздо быстрее и эффективней любых компьютеров. В пользу такого подхода говорит тот факт, что именно таким образом было открыто большинство космических тел, в частности, Плутон, обнаруженный Клайдом Томбом (Clyde Tombaugh) в 1930 году.

"Мы задумали грандиозное мероприятие" - рассказывает Майк Браун (Mike Brown), профессор из Калифорнийского технологического института, - "Я считаю, что за счет помощи от граждан и ученых из разных уголков земного шара, у нас имеется огромный шанс на успех. И это вселяет уверенность в то, что успешный поиск девятой планеты станет одним из грандиозных событий нашего времени".




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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 08:55
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 122
    Но глаза и мозг человека способны выполнить работу по распознаванию образов и выделению их из сильного фонового шума гораздо быстрее и эффективней любых компьютеров


    и даже там где их нет.

    А где же искусственный интеллект, где же нейронные сети, которые так активно рекламируют.

    Надо полагать, вокруг солнышка вращается очень много всякого, зная инструментальную погрешность и кол-во найденного можно посчитать кол-во не найденного
        

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