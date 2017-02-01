TRAPPIST-1 - карликовая звезда, имеющая систему из семи планет, размеры которых сопоставимы с размером Земли
Международная группа ученых-астрономов объявила об обнаружении семи экзопланет, размеры которых сопоставимы с размером Земли и которые вращаются вокруг красной карликовой звезды. Согласно имеющимся данным, на поверхности всех семи планет системы звезды TRAPPIST-1 вода может находиться в жидком виде, но лишь орбиты трех планет находятся в области, где остальные условия делают эти планеты благоприятными для зарождения и существования жизни на их поверхности. И это делает систему TRAPPIST-1 одним из самых интересных объектов для исследований учеными, занимающимися поисками следов жизни за пределами Солнечной системы.
Звезда TRAPPIST-1 по размерам только ненамного крупнее Юпитера, ее масса составляет всего восемь процентов от массы нашего Солнца. Система звезды TRAPPIST-1 была обнаружена учеными в прошлом году, и по результатам первых наблюдений в ней было замечено только три планеты. А после того, как данная система была подвержена более тщательному изучению при помощи телескопа Very Large Telescope Европейской Южной обсерватории, космического телескопа НАСА Spitzer и других астрономических инструментов, был обнаружен и подтвержден факт существования в этой системе восьми экзопланет.
Из-за ее малого размера и низкой температуры поверхности звезда TRAPPIST-1 является очень тусклой. И, невзирая на небольшое расстояние, порядка 40 световых лет, изучение этой системы сопряжено с рядом трудностей. Тем не менее, точное количество экзопланет в системе TRAPPIST-1 и основные параметры каждой из них, такие, как размер, орбита и ориентировочный состав, были установлены учеными достаточно традиционным для этого способом - путем регистрации изменений яркости центральной звезды в момент, когда между ней и Землей проходила одна из планет.
Найденные планеты получили соответствующие названия TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h. Соответственно, планета TRAPPIST-1b является самой близкой к звезде планетой, а планета TRAPPIST-1h - самой удаленной. Система TRAPPIST-1 населена более "густо", нежели Солнечная система, все ее семь основных планет движутся вокруг звезды по орбитам, меньшим, чем орбита, по которой Меркурий вращается вокруг Солнца.
Согласно собранным данным, шесть из самых близких к звезде планет являются каменистыми планетами. Построенные учеными модели указывают на то, что планеты 1b и 1c, вероятно, слишком горячи для того, чтобы на их поверхности могла находиться вода в жидком виде. На поверхности последней планеты системы, 1h, вероятность существования воды в жидком виде достаточно высока. Однако явление, известное, как периодический нагрев, делает климат этой планеты достаточно бурным и непредсказуемым, что не очень подходит для существования жизни на ее поверхности.
Самыми интересными для ученых являются планеты TRAPPIST-1e, 1f и 1g, орбиты которых находятся в благоприятной для жизни зоне, так называемой зоне Златовласки. Существует достаточно большая вероятность того, что на поверхности этих планет могут существовать океаны жидкой воды, которые, как известно, являются "колыбелью" для всех известных нам на сегодняшний день форм жизни.
Сейчас наблюдения за системой звезды TRAPPIST-1 продолжаются при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope. А целью этих наблюдений являются поиски следов наличия атмосферы у какой-нибудь из недавно открытых планет системы. Более того, звезда TRAPPIST-1 станет одним из первых объектов исследований для "охотников за планетами" следующего поколения, включая телескоп European Extremely Large Telescope и космический телескоп James Webb Space Telescope.