Телескоп XMM-Newton обнаружил самый яркий и самый далекий пульсар среди всех известных на сегодняшний день

Рентгеновский космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства недавно обнаружил новый пульсар, который является чрезвычайно плотной нейтронной звездой, вращающейся с большой скоростью, оставшейся после взрыва массивной звезды. Этот пульсар, NGC 5907 X-1, находящийся в недрах спиральной галактики NGC 5907, является самым ярким среди всех известных пульсаров, его яркость в 10 раз превышает яркость предыдущего пульсара-рекордсмена. Всего за одну секунду он испускает в пространство энергию, количество которой эквивалентно количеству энергии, излучаемой Солнцем за 3.5 года. Более того, новый пульсар является самым удаленным от Земли, его свету, для того чтобы достичь окрестностей нашей планеты требуется порядка 50 миллионов лет.Напомним нашим читателям, что пульсары являются нейтронными звездами, вращающимися с достаточно большой скоростью. Сильнейшее магнитное поле, вырабатываемое такими звездами, приводит к тому, что вся энергия, извергаемая ими в виде заряженных частиц и излучения различных диапазонов, преимущественно рентгеновского, формирует два луча, "бьющие" из полюсов звезды. И когда направление этого луча периодически совпадает с направлением на Землю, телескопы регистрируют всплеск излучения.За прошлые 13 лет телескопу XMM-Newton несколько раз удавалось поймать сигналы от этого пульсара, идущие с частотой один раз в 1.13 секунды. А его открытие стало результатом статистического анализа всего объема данных, полученных этим телескопом. Дополнительная информация, подтверждающая данное открытие, была почерпнута из архива данных, собранных телескопом Nustar американского космического агентства НАСА."Ранее считалось, что подобную яркость в рентгеновском диапазоне могут иметь только квазары, образующиеся вокруг сверхмассивных черных дыр. Да и то, такую яркость они могли развивать только в моменты пикового потребления материи из окружающего пространства" - рассказывает Жан Лука Исраэль (Gian Luca Israel), астроном из обсерватории INAF-Osservatorio Astronomica di Roma, Италия, - "Однако, быстрые и периодические пульсации излучения этого источника четко говорят нам о том, что он является нейтронной звездой".Собранные данные указывают на то, что за все время наблюдений темп пульсаций (частота вращения) пульсара изменился достаточно сильно. В 2003 году период следования импульсов составлял 1.43 секунды, а в 2014 году - уже 1.13 секунды. Если бы Земля ускоряла свое вращение таким темпом, это привело бы к сокращению длительности суток на 5 часов за аналогичный промежуток времени. Столь высокий уровень изменения скорости вращения нейтронной звезды астрономы связывают с процессом поглощения ею больших масс материи от находящихся неподалеку "компаньонов"."Наличие такого объекта нарушает все существующие сейчас теории, описывающие процессы, происходящие в нейтронных звездах" - рассказывает Жан Лука, - "Эта звезда в тысячу раз более ярка, нежели это возможно с теоретической точки зрения. И сейчас мы уже должны кардинально переработать все имеющиеся математические модели для того, чтобы с их помощью можно было объяснить, откуда же берется это огромное количество энергии, испускаемой этим объектов в пространство".Одним из подходящих вариантов объяснения наблюдаемому феномену ученые считают сильнейшее магнитное поле сложной конфигурации, которое приближено к поверхности звезды на чрезвычайно малое расстояние. Но для получения подтверждения всех выдвинутых предположений ученым потребуется, как минимум, произвести более тщательное изучение обнаруженного пульсара, а в лучшем случае - и изучение других подобных пульсаров после того, как они будут обнаружены.