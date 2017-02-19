Телескоп Event Horizon Telescope готовится сделать первый в истории снимок черной дыры

Телескоп Event Horizon Telescope (EHT) практически уже готов к тому, чтобы сделать первый в истории астрономии прямой снимок черной дыры
. В качестве объекта съемки будет выступать черная дыра Sagittarius A* (Sgr A*), находящаяся в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути. А сама съемка, проведение которой намечено на период с 5 по 14 апреля этого года, станет кульминационным моментом усилий по созданию "виртуального" телескопа, на которые было потрачено около двух десятков лет. Телескоп EHT фактически является множеством соединенных и синхронизированных друг с другом радиотелескопов
, расположенных в разных уголках земного шара, включая и телескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в Чили.
В работе телескопа EHT используется так называемая технология интерферометрии с длинной базой (Very Long Baseline Interferometry, VLBI). Эта технология превращает все подключенные к ней телескопы в один огромный телескоп, размером с целую планету
. И именно такой телескоп необходим для детальных изучений далеких космических объектов, таких, как черная дыра Sagittarius A*.
Ученые предполагают, что черная дыра Sagittarius A* имеет массу, в четыре миллиона раз превышающую массу Солнца, а ее диаметр составляет 20 миллионов километров. Несмотря на столь внушительные размеры, расстояние в 26 тысяч световых лет делает процесс изучения окрестностей черной дыры Sagittarius A* эквивалентным рассматриванию с поверхности Земли грейпфрута или DVD-диска, лежащего на поверхности Луны.
Для обеспечения работы технологии VLBI все обсерватории, входящие в состав телескопа EHT оборудованы самыми высокоточными атомными часами, которые будут снабжать метками времени все записи из огромного потока входных данных, которые будут сохраняться на массивах внешних жестких дисков большой емкости. Так как ученые планирую собрать колоссальный объем информации, был развернут модуль хранения данных, емкость которого превышает в 10 тысяч раз емкость накопителя среднестатистического компьютера. После того, как все данные будут собраны, весь массив жестких дисков будет отправлен в вычислительный центр обсерватории Haystack Observatory Массачусетского технологического института, где будет произведена обработка и совмещение всех данных при помощи специализированных алгоритмов
.
Процесс обработки данных станет самым длинным этапом всего процесса получения снимков черной дыры. Из-за этого, первые снимки черной дыры, которые сможем увидеть и мы с вами, появятся не раньше 2018 года. А тем временем, то, что приблизительно мы сможем увидеть на этих снимках, показано на втором изображении, построенном на основе результатов компьютерного моделирования.
Согласно некоторым выкладкам Общей теории относительности Альберта Эйнштейна на снимках мы сможем увидеть "полумесяц" света, окружающего абсолютно черную "каплю". Этот свет излучается материей прямо перед тем моментом, когда она пройдет через границу горизонта событий черной дыры. Однако, существует большая вероятность того, что на снимках можно будет увидеть нечто неожиданное и новое. "Как я говорил прежде, противоречить и сомневаться в теории Эйнштейна является плохим делом" - рассказывает Шеперд Доелемен (Sheperd Doeleman), ученый из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA), - "Однако, если мы увидим нечто, в корне отличающееся от того, что мы ожидаем, нам придется пересмотреть некоторые из теорий, в том числе и теорию гравитации".