Космический аппарат Cassini зарегистрировал сезонные изменения огромных вихрей на полюсах Сатурна

Мы уже рассказывали нашим читателям, что миссия космического исследовательского аппарата Cassini неуклонно приближается к ее концу. В настоящее время в баках аппарата осталось совсем немного топлива, которого не хватит на выполнение каких-либо серьезных маневров. Это, в свою очередь, повышает риск столкновения аппарата с одним их спутников Сатурна и для того, чтобы избежать подобного исхода, аппарат в сентябре этого года совершит "убийственный нырок" в атмосферу
газовой гигантской планеты.
Напомним нашим читателям, что Сатур совершает один оборот вокруг Солнца за 29 лет и сейчас аппарат Cassini уже пробыл в окрестностях этой планеты ровно половину сатурнианского года, 14.5 земных лет. Некоторая из части этого времени была посвящена наблюдениям за медленными сезонными изменениями, возникающими из-за разницы освещения поверхности планеты в разное время года.
Под самым пристальным вниманием со стороны ученых находятся полярные области планеты
, области, в которых постоянно бушуют мощнейшие шторма
. Эти шторма подобны штормам, бушующими в известном Красном Пятне Юпитера, но они не столь мощны и разрушительны.
"Сезонные изменения привели к тому, что нам удалось начать различать более мелкие детали происходящего на Северном полюсе Сатурна. Условия же на Южном полюсе ухудшались с каждым днем, видимость становилась все меньше и меньше из-за чего весь этот район выглядит словно размытый фотоснимок" - рассказывает Кунио Саянаги (Kunio Sayanagi), профессор из университета Вирджинии.
Наблюдения за Северным полюсом Сатурна начали проводиться с более пристальным вниманием, начиная с конца 2012 года, с момента времени, соответствующего началу сатурнианской весны. Южный же полюс планеты с 2007 года находился во времени осени. "Между равноденствием в 1995 и 2009 годах Северный полюс практически не получал солнечного света, он находился в состоянии долгой зимней полярной ночи. Южный полюс все это время просто купался в солнечном свете. И сейчас небо над Северным полюсом все еще продолжает оставаться ясным, что позволяет в редких случаях даже увидеть нижние слои атмосферы" - рассказывает Кунио Саянаги.
Ученые прогнозируют, что за оставшееся до конца миссии время аппарату Cassini доведется стать свидетелем еще более сильных и резких климатических изменений в атмосфере Сатурна. "Мы надеемся, что нам удастся увидеть потоки, формирующие верхний "аэрозольный" слой атмосферы. Некоторые из таких процессов начали регистрироваться с конца 2016 года и мы рассчитываем получить от Cassini еще больше интересной информации за те несколько оставшихся ему месяцев" - рассказывает Кунио Саянаги.