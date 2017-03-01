НАСА начинает аэродинамические испытания QueSST X-plane - прототипа сверхзвукового пассажирского лайнера следующего поколения

В марте прошлого года американское космическое агентство НАСА объявило о начале программы под названием Quiet Supersonic Technology (QueSST) X-plane. В рамках этой программы основной подрядчик, известная компания Lockheed Martin, должна произвести разработку и изготовление пилотируемого опытного образца сверхзвукового самолета следующего поколения. Этот опытный самолет должен стать летающим полигоном для разработки и испытаний технологий, которые в будущем будут использованы в сверхзвуковых авиалайнерах следующего поколения. И сейчас, спустя 11 месяцев с момента начала программы QueSST, специалисты Lockheed Martin завершили теоретическую и расчетную часть их проекта, создали масштабную модель сверхзвукового самолета и приступили к ее первым испытаниям в аэродинамической трубе, находящейся в Исследовательском центре НАСА имени Гленна (Glenn Research Center) в Кливленде.Собранная из металлических деталей модель самолета QueSST проведет следующие несколько недель внутри рабочей области, размером 2.4 на 1.8 метра, сверхзвуковой аэродинамической трубы Supersonic Wind Tunnel. Возможностей этой трубы достаточно для имитации полета на скорости от 0.3 Маха до 1.6 Маха (241 и 1530 км/ч соответственно). Все это позволит инженерам проверить на практике ряд расчетов, касающихся аэродинамики самолета и его двигательной установки.Согласно информации от Рея Кастнера (Ray Castner), инженера по космической технике, испытания модели QueSST будут включать измерения значения подъемной силы, нагрузки на фюзеляж и другие элементы корпуса самолета, изучение динамики потоков воздуха, перемещающегося через двигатель. Модель самолета пройдет через абсолютно все условия, соответствующим условиям взлета, полета и посадки, благодаря возможностям аэродинамической трубы Supersonic Wind Tunnel.Согласно намеченным планам, испытания в аэродинамической трубе продлятся до середины этого года. В случае успешного завершения данного этапа проекту QueSST будет выделено дополнительное финансирование и он перейдет на стадию создания заключительного варианта конструкции опытного самолета, к его изготовлению и всесторонним испытаниям.Конечной целью программы QueSST, которая пока еще находится на самой ранней стадии ее реализации, заключается в создании сверхзвукового самолета, который при пересечении звукового барьера создает так называемую "мягкую" звуковую ударную волну, которая, достигая поверхности Земли, звучит как мягкий удар, а не разрушительный взрыв."Нам удалось разработать весьма уникальный вариант конструкции самолета, форма которого позволяет избежать формирования ударных волн, которые, помимо всего прочего, вызывают ее деформацию. Более того, новая конструкция должна значительно уменьшить уровень шума, издаваемый самолетом при полете на сверхзвуковой скорости" - рассказывает Питер Лозифидис (Peter Losifidis), руководитель программы QueSST со стороны отдела компании Lockheed Martin под названием Skunk Works.