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Магнитный щит, силой 2 Тесла, может сделать Красную Планету пригодной для терраформации

Магнитная защита Марса


Конструкция из одного или нескольких надувных компонентов, внутри которой скрыт генератор магнитного поля, силой от 1 до 2 Тесла, может выступить в качестве активного щита против космического ветра, который не позволит этому ветру продолжать сдувать тонкую марсианскую атмосферу в космос. Это приведет к постепенному увеличению толщины атмосферы планеты, увеличению температуры на ее поверхности, что, в свою очередь, сделает Марс пригодным для проведения процесса терраформирования и последующей колонизации.

Согласно результатам исследований, проведенных учеными из организации Universities Space Research Association (USRA), наличие магнитного щита уже через не очень продолжительное время приведет к повышению средней температуры на поверхности Марса на 4 градуса Цельсия. Такой не очень значительной разницы будет вполне достаточно для процесса интенсивного таяния и испарения льда шапки на Северном полюсе планеты, который состоит преимущественно из углекислого газа. Это приведет к усилению парникового эффекта, нагреву поверхности до еще большей температуры и еще более бурному таянию льдов полярных шапок.

Воды, освобожденной в результате таяния льдов, будет достаточно для восстановления на Марсе рек, озер и морей в объеме, составляющем 1/7 от объема океанов, которые присутствовали на Марсе несколько миллиардов лет назад.

"Если марсианской атмосфере удастся расшириться до уровня обеспечения нормального атмосферного давления, это вызовет повышение температуры до того уровня, когда на поверхности планеты вода сможет существовать в жидком виде. Это может стать огромным преимуществом для людей, которые так или иначе займутся колонизацией Красной Планеты" - пишут исследователи, - "Кроме повышения температуры, толстая атмосфера станет еще одним щитом, который оградит поверхность от космических лучей и ультрафиолетовой составляющей солнечного света. После этого на поверхности можно будет разместить открытые оранжереи, растения которых начнут медленно, но уверенно насыщать марсианскую атмосферу драгоценным кислородом".

В предложенной учеными USRA системе нет ничего фантастического на сегодняшний день. Для ее создания не потребуются километры сверхпроводящих кабелей и гигаваттные электрические генераторы. Ведь даже на Земле ученым удалось создать электромагниты, вырабатывающие гораздо более сильные магнитные поля, при этом, такие магниты имеют не слишком большие габариты, а необходимая для их работы энергия может быть получена при помощи солнечных батарей, которые работают в космосе с максимальной эффективностью.

И в заключении следует отметить, что размещение в точке Лагранжа системы Солнце-Марс генератора магнитной защиты, конечно, потребует огромных финансовых и материальных затрат. Однако, в данном случае "овчинка полностью стоит выделки", ведь благодаря такой технологии люди получат возможность более тщательно изучить Красную Планету и подготовить ее к последующей колонизации.




Ключевые слова:
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     | Комментарии: 6 | Распечатать
    Сегодня, 09:50
    #1 Написал: kolobok1978

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1
    Марс это недостижимая цель, лучше бы на земле с проблемами разобрались.
        
    Сегодня, 11:12
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 129
    kolobok1978, да обычная цель, было бы желание эти проблемы решать, те кто зарабатывает на решении заинтересованны тем меньше, чем больше зарабатывает.
        
    Сегодня, 11:35
    #3 Написал: sobol

    Публикаций: 0
    Комментариев: 10
    kolobok1978,
    Вполне достижимая если человечество перестанет заниматься потребительством ибо страшно представить сколько людей задействовано в разработке новых мобильных устройств и приложений и сервисов для них. Смартфон с дисплеем в 4К 10 лет назад тоже казался недостижимым.
        
    Сегодня, 12:58
    #4 Написал: Deepsoul

    Публикаций: 0
    Комментариев: 8
    sobol,
    Согласен с "если". Но потребительство не победить без вселенского катаклизма или войны, однако.
    Марс - это мечта! Это хороший задел для выхода в "большой космос" и стимул для тех, кто реально двигает прогресс вперед. Без Марса так и будем смотреть на дисплейные точки, которых не видно :)
        
    Сегодня, 15:51
    #5 Написал: gendalf

    Публикаций: 0
    Комментариев: 607
    kolobok1978, на земле проблемы всегда будут
        
    Сегодня, 19:14
    #6 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 959
    Вот так идея... Трудноосуществимо, правда, но делать все-равно что-то для колонизации Марса нужно, раз уж выбрали его промежуточной точкой перед остальным космосом. Как по мне, то лучше бы осваивали Луну, так как намного ближе. Читал как-то Астровитянку Горькавого - хорошее чтиво, очень подробно написано про колонизацию Луны, про огромные купола под которыми построили целые города.


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