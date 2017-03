Компания Blue Origin начала подготовку к сооружению и запуску новой тяжелой ракеты New Glenn

Известная аэрокосмическая компания Blue Origin недавно начала работы по строительству и подготовке к первому запуска ракеты New Glenn , новой мощной ракеты тяжелого класса. Началом этого процесса стало завершение сборки первого экземпляра реактивного двигателя BE-4, разработка которого велась с 2011 года. А в ближайшее время, согласно информации от Джефа Безоса (Jeff Bezos), основателя и руководителя компании Blue Origin, будет завершено сооружение еще двух таких двигателей.Следует отметить, что работа над двигателем BE-4 велась компанией Blue Origin совместно с компанией United Launch Alliance (ULA), которая планирует использовать такие же двигатели в своих ракетах. Согласно спецификации, двигатель BE-4 будет способен развивать тягу в 2400 кН, и для того, чтобы поднять в воздух громадину ракеты New Glenn, несомый ею полезный груз, потребуются совместные усилия семи таких двигателей. Помимо этого, двигатели ракеты New Glenn обеспечат возврат первой ступени на Землю и ее посадку на плавучую платформу, подобно тому, как это делают сейчас ракеты Falcon 9 компании SpaceX.Ракета New Glenn будет иметь высоту 82 или 95 метров, в зависимости от количества ступеней, двух или трех соответственно. Диаметр обоих вариантов ракеты будет одинаковым и составит около 7 метров. Естественно, что от количества ступеней будет зависеть и высота орбиты, на которую ракета сможет доставить астронавтов и полезный груз.Первый образец ракеты New Glenn будет собираться на предприятии компании Blue Origin, расположенном в непосредственной близости от космодрома на Мысе Канаверал во Флориде. Ожидается, что эта ракета будет готова к первому запуску к концу текущего десятилетия. Приблизительно в это же самое время, в 2019 году, компания United Launch Alliance также планирует произвести запуск собственной ракеты Vulcan , которая будет оснащена новыми мощными двигателями BE-4.