Космический телескоп Fermi обнаружил сигналы, указывающие на возможность наличия скопления темной материи в центре галактики Андромеды

Космический гамма-телескоп Fermi (Fermi Gamma-ray Space Telescope) обнаружил не очень обычные сигналы, исходящие из центра соседней с нами галактики, галактики Андромеды. Некоторые из особенностей этих сигналов могут указывать на наличие в этой области космоса плотных скоплений невидимой и таинственной субстанции, известной нам под названием темной материи. И, самое что интересное, телескопу Fermi уже удалось зарегистрировать подобные сигналы, исходящие из центра нашей собственной галактики, Млечного Пути.Гамма-излучение - это самая высокоэнергетическая форма света, который возникает в результате самых высокоэнергетических явлений во Вселенной. А общий космический гамма-фон обычно получается в результате столкновений космических лучей, заряженных частиц, двигающихся почти со скоростью света, с материей межзвездных газовых облаков.Последние данные, собранные телескопом Fermi, показывают, что гамма-излучение не "размазано" более-менее равномерной по всему объему галактики Андромеды (M31), а сконцентрировано в ее центральной области. Объяснением этому феномену может быть наличие в этой области нескольких неизвестных еще источников гамма-лучей, и одним из таких источников как раз и является скопление темной материи.Однако, существует и менее экзотический вариант объяснения наблюдений, такая же самая картина может сложиться при наличии в центре галактики M31 множества пульсаров. Пульсары - это быстро вращающиеся нейтронные звезды, имеющие размер, меньший или сопоставимый с размером Луны, но масса которых более чем в два раза превышает массу Солнца. Некоторые из пульсаров сбрасывают свою энергию в окружающее пространство именно в виде гамма-излучения. К сожалению, галактика M31 находится на удалении 2.5 миллионов световых лет от нас и с такого расстояния очень трудно разглядеть отдельные пульсары.После того, как телескоп Fermi обнаружил идентичные "подписи" в гамма-излучении из центра галактик Андромеды и Млечного Пути, ученые могут использовать эту информацию для раскрытия некоторых загадок этих двух подобных астрономических объектов. Несмотря на множество схожих факторов, эти галактики имеют и несколько серьезных различий. Галактика M31 в общем испускает немного меньшее количество гамма-лучей из объема своего "диска", это, и некоторые другие факты указывают, что в этой галактике процессы возникновения гамма-излучения носят несколько иной, чем в Млечном Пути, характер и природу.Для того, чтобы более точно определить причины возникновения не очень обычных явлений, связанных с гамма-излучением, ученым потребуется провести множество дополнительных наблюдений и определить источники этого излучения. И в любом случае, новое открытие представляет собой неплохую отправную точку для проведения поисков темной материи и составлении обобщенной модели, которая подходит для описания как галактики Андромеды, так и галактики Млечного Пути.