Новые данные об особенностях движения двух далеких астероидов говорят в пользу предположения о существовании девятой планеты

Новый набор спектроскопических данных, полученных при помощи телескопа Gran Telescopio CANARIAS, позволили выявить некоторые необычные особенности динамики движения двух далеких астероидов, находящихся далеко за орбитой Нептуна. Эти особенности указывают на возможность одинакового происхождения этих астероидов и, кроме того, они содержать ключи к разгадке тайны возможности существования еще одной планеты Солнечной системы
, девятой планеты или Планеты Х, как ее еще называют.
В 2000 году астрономам удалось идентифицировать новый класс объектов Солнечной системы, класс так называемых "чрезвычайных транснептуновых объектов" (extreme trans Neptunian objects, ETNO). Орбиты объектов, относящихся к этому классу, находятся далеко за пределами орбиты Нептуна. Если расстояние от Солнца до Земли равно 1 астрономической единице (АЕ, 150 миллионов километров), то орбиты ETNO-объектов удалены от Солнца минимум на 150 астрономических единиц минимум. Для сравнения, орбита Нептуна проходит на удалении 40 астрономических единиц от Солнца, а в самой близкой к Солнцу ее точке расстояние составляет 30 астрономических единиц. Такое большое расстояние затрудняет процесс поисков и идентификации ETNO-объектов, на данный момент количество идентифицированных объектов составляет всего 21.
Не так давно ученые-астрономы выдвинули теорию, объясняющую некоторые необычные особенности динамики движения ETNO-объектов наличием и влиянием на них планеты, масса которой должна превышать массу Земли в несколько раз, и которая удалена от Солнца на расстояние, измеряющееся сотнями астрономических единиц. В частности, в 2016 году астрономы Константин Батыгин (Konstantin Batygin) и Майк Браун (Mike Brown), проведя анализ орбит движения семи ETNO-объектов, обосновали возможность существования девятой планеты
, удаленной от Солнца на расстояние в 700 АЕ. И, начиная с того времени, девятая планета стала предметом повышенного интереса со стороны ученых со всего земного шара.
Девятая планета стала предметом исследований и группы астрономов их института астрофизики Instituto de Astrof?sica de Canarias (IAC), которые работали совместно с коллегами из университета Complutense University of Madrid. Эти ученые произвели ряд спектрографических наблюдений за астероидами 2004 VN112 и 2013 RF98, движущимися по практически идентичным орбитам, имеющим малый угол расхождения
. Все это предполагает, что оба астероида имеют одно и тоже самое происхождение, а особенности орбит их движения очень хорошо согласуются с теорией о существовании девятой планеты. Результаты проведенных исследований говорят о том, что эти астероиды очень давно были одним космическим телом, которое разделилось на два после встречи с планетой, находящейся далеко за орбитой Плутона.
Определение точной траектории движения двух упомянутых выше астероидов было весьма сложным делом. Из-за большого расстояния, разделяющего Землю и астероиды, их движение по небу является очень медленным. Кроме этого, астероиды достаточно тусклы, что так же не облегчает задачу наблюдений за ними. Тем не менее, ученым удалось повторно и с более высокой точностью измерить все основные параметры этих космических тел и определить траектории их движения. В этот момент времени и вскрылись некоторые несоответствия, оказалось, что текущее положение обоих астероидов разниться более чем на угловую минуту от положения, которое они должны занимать согласно ранее имевшимся данным.
Спектрографические данные, полученные в диапазоне видимого света, позволили ученым получить некоторое количество информации о составе астероидов и о характере их поверхности. Значения основных параметров астероидов 2004 VN112 и 2013 RF98 практически идентичны параметрам еще двух изученных ETNO-объектов, 2000 CR105 и 2012 VP113, но значительно отличаются от аналогичных параметров Седны. Это предполагает, что все ETNO-объектов, за исключением Седны, сформировались в пределах внутренней области облака Орта и были "вытянуты" оттуда воздействием некоего Х-фактора, которым может являться воздействие гравитации Планеты Х.
"Результаты нашего моделирования показали, что в период от 5 до 10 миллионов лет назад планета, масса которой превышает массу Земли в 10-20 раз, вращающаяся на удалении от 300 до 600 АЕ от Солнца, отклонила орбиту пары вращающихся друг вокруг друга астероидов 2004 VN112-2013 RF98 и разделила эту пару на два астероида, каждый из которых пошел дальше своим путем" - рассказывает Юлия де Леон (Julia de Leon), ученая-астрофизик, - "Если бы такого не произошло в далеком прошлом, то ситуация на границах Солнечной системы была бы совершенно иной, нежели та, которую мы наблюдаем на сегодняшний день".