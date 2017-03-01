Ученые считают, что быстрые радиоимпульсы могут являться следами работы энергетических систем космических кораблей внеземных цивилизаций

Ученые, ведущие "охоту" за внеземными цивилизациями, достаточно давно занимаются поисками различных признаков их деятельности, начиная от радиопередач и заканчивая вспышками лазерного света. К сожалению, такие поиски еще не принесли положительных результатов, но некоторые ученые считают, что искомые подсказки уже известны людям некоторое время, таинственные явления, называемые быстрыми радиоимпульсами (Fast Radio Burst, FRB)
, могут являться следами работы каких либо "продвинутых" внеземных технологий
. А если быть более точным, то энергия этих радиоимпульсов, для создания которых необходим передатчик, размером с планету, может служить для приведения в действие космических кораблей и исследовательских зондов, работающих в недрах далеких галактик.
"Несмотря на то, что быстрые радиоимпульсы очень ярки, они имеют столь малую длительность, что нам достоверно еще не удалось определить ни их природу, ни местоположение их источника
" - рассказывает Ави Леб (Avi Loeb), ученый из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA), - "Поэтому теория об их искусственном происхождении
имеет точно такое же "право на жизнь", как и любые другие теории".
Напомним нашим читателям, что быстрые радиоимпульсы представляют собой чрезвычайно яркие вспышки излучения радиочастотного диапазона, длящиеся одну или несколько миллисекунд времени. Первые такие импульсы были зарегистрированы в 2007 году благодаря возможностям гигантских радиотелескопов, таких, как Parkes Observatory в Австралии и Arecibo Observatory в Пуэрто-Рико. И по предварительным расчетам, источники этих радиоимпульсов находились в недрах галактик, удаленных от Земли на миллиарды световых лет.
Ученые из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона и Гарвардского университета по параметрам радиоимпульсов рассчитали характеристики передатчика, способного сформировать такие импульсы, которые могут путешествовать на огромные расстояния. Если такой передатчик снабжается энергией за счет света ближайшей звезды, то солнечные батареи должны покрывать площадь поверхности планеты, в два раза превышающей размер Земли. Такие масштабные проекты еще лежать далеко за гранью возможностей современных земных технологий, но с точки зрения фундаментальных законов физики в них нет ничего невыполнимого.
Вторым аспектом, который был рассмотрен ученым, стал вопрос, сможет ли огромный передатчик "выжить" и не расплавиться во время формирования столь мощного радиоимпульса? Ученые просчитали, что передатчик, размером с нашу планету, оснащенный водяной системой охлаждения, вполне может справиться с такой задачей, выдержать тепловой удар и через некоторое время быть готовым к формированию очередного импульса.
И третьим вопросом, ответ на который попытались дать ученые, является вопрос, а для чего вообще это нужно? Самым вероятным вариантом использования подобной технологии является использование космических "парусов" большой площади. А количества энергии быстрого радиоимпульса вполне достаточно для того, чтобы заставить двигаться нечто, весом в миллион тонн, в 20 раз больше самых больших земных круизных лайнеров. "Это может быть чем-то большим, способным переносить пассажиров и груз на межзвездные и, возможно, межгалактические расстояния" - пишут ученые.
Редкость регистрации быстрых радиоимпульсов ученые объясняют их узкой направленностью. И для того, чтобы такой радиоимпульс смог достичь Земли требуется совпадение целого ряда факторов. Во-первых, космический парус и планета-передатчик должны находиться на линии, заканчивающейся у конечной цели путешествия, и, во-вторых, на этой же линии должна находиться и Солнечная система. Такое совпадение само по себе имеет очень низкую вероятность, которая снижается еще больше из-за того, что планеты и галактики все время перемещаются друг относительно друга. В пользу данной теории говорит тот факт, что ученым удалось зарегистрировать повторные радиоимпульсы, исходящие из той же самой точки пространства
, что и предыдущие, кроме этого, ученым еще неизвестны катастрофические астрономические события или астрофизические явления, результатом которых может быть столь мощные и короткие импульсы.
Ученые сами признают, что их работа основана на спекуляции некоторыми фактами. Когда им задали вопрос о том, верят ли они сами в искусственное происхождение быстрых радиоимпульсов, ученые ответили: "Наука - это не вопрос веры, она основана на фактах и доказательствах. Мы собираем все имеющиеся факты, рассматриваем их под различными углами зрения и выступаем в роли судей, решающих вопрос правдоподобности той или иной идеи или объяснения".