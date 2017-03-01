Новый снимок телескопа Hubble: Скопление Westerlund 1 - место, где находится одна из самых больших звезд, известных на сегодняшний день

На этом захватывающем снимке, сделанным не так давно космическим телескопом Hubble, показано скопление молодых суперзвезд под названием Westerlund 1. Это скопление находится на удалении 15 тысяч световых лет от Земли, что по космическим меркам совсем рядом с нами. Но самой отличительной чертой скопления является то, что в его недрах находится одна из самых больших звезд, известных астрономам на сегодняшний день.
Все звезды классифицируются по их спектральному типу, температуре поверхности, яркости и размерам. Анализируя данные о скоплении Westerlund 1, собранные космическим телескопом Hubble и другими астрономическими инструментами, астрономы обнаружил в этом скоплении нечто необычное. Этим необычным является звезда-монстр под названием Westerlund 1-26, которая первоначально ошибочно была отнесена к классу гипергигантских звезд. Но дополнительные наблюдения позволили уточнить, что данная звезда относится к классу красных супергигантов, а ее радиус в 1500 раз превышает радиус нашего Солнца. Для сравнения, если звезду Westerlund 1-26 поместить вместо Солнца в центр нашей системы, то ее граница прошла бы где-то далеко за орбитой Юпитера.
Остальные звезды скопления Westerlund 1, как считают ученые, сформировались при помощи тех же самых процессов, что и звезда Westerlund 1-26, у них у всех наблюдается схожий химический состав и они все имеют один и тот же возраст. Само скопление молодо с астрономической точки зрения, его возраст составляет около трех миллионов лет. Звезды этого скопления являются "младенцами" по сравнению с нашим Солнцем, которое освещает окружающее его пространство на протяжении 4.6 миллиарда лет.
Приведенный выше снимок в различных вариантах его качества и разрешающей способности можно увидеть на официальном сайте космического телескопа Hubble по этому адресу
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