Астрономы обнаружили уникальную звезду, совершающую один оборот вокруг черной дыры всего за половину часа

Ученые-астрономы, работающие с телескопом NuSTAR, рентгеновской обсерваторией Chandra и австралийским телескопом Australia Telescope Compact Array, обнаружили весьма удивительную звезду, которая вращается вокруг черной дыры, совершая за один час два оборота вокруг нее. Данный случай является демонстрацией самого сложного "танца" двух космических объектов, когда либо замеченного учеными в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути.
Данная уникальная система черной дыры и звезды - белого карлика находится в недрах шарового скопления 47 Tucanae, достаточно плотного звездного скопления, находящегося на удалении 14 800 световых лет от Земли. О существовании этого объекта астрономам было известно с 2015 года, но лишь наблюдения, сделанные при помощи обсерватории Chandra, позволили выяснить, что период обращения звезды вокруг черной дыры, соответствующий периоду между всплесками рентгеновского излучения, составляет 28 минут.
Вывод о том, что звезда этой системы является белым карликом, был сделан, благодаря наличию четких спектральных линий кислорода в свете, исходящем из этой системы. А по некоторым другим параметрам ученые определили, что черную дыру и ее "компаньона" разделяет расстояние, всего в 2.5 раза превышающее расстояние между Землей и Луной.
"Этот белый карлик находится так близко к черной дыре, что он теряет верхние слои своей материи" - пишут исследователи, - "Однако, мы считаем, что такое положение дел не приведет к закономерной "кончине" звезды. Из-за потери массы ее орбита постепенно отдалится от черной дыры и она, звезда, превратится в экзотический объект, известный под названием алмазной планеты
".
Ученые допускают возможность, что черная дыра и белая карликовая звезда являются "продуктами кончины" одной и той же красной гигантской звезды, которая во время взрыва предварительно раскололась на две неравные части. Из более массивной части сформировалась черная дыра, которая начала интенсивно тянуть материю второго "останка", белого карлика, который за миллионы лет существования этой системы успел потерять практически всю его материю.
Данная система, точнее, взаимодействия между звездой и черной дырой, является источником гравитационных волн. Но частота этих волн слишком низка для того, чтобы их можно было зарегистрировать при помощи современных наземных инструментов. Однако, будущие космические гравитационные обсерватории будут иметь высокую чувствительность и смогут уловить волны, исходящие из этой системы, что, в свою очередь, позволит найти ответы на целый ряд имеющихся сейчас вопросов, подтвердить или опровергнуть некоторые из имеющихся теорий.