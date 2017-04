Компания SpaceX произвела успешный повторный запуск и посадку использованной ранее ступени ракеты-носителя Falcon 9

Известная аэрокосмическая компания SpaceX в очередной раз вошла в историю, произведя повторный запуск и успешную посадку использованной ранее первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Восстановленная после первого запуска ракета стартовала 30 марта 2017 года в 22:27 по времени Гринвичского меридиана со стартовой площадки Launch Complex 39 космодрома Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Выведя на околоземную промежуточную орбиту вторую ступень с коммуникационным спутником SES-10, первая ступень ракеты-носителя совершила спуск к поверхности Земли и в 22:36 осуществила успешную посадку на площадку , находящуюся на палубе беспилотной морской баржи, плывущей по поверхности вод Атлантического океана.Следует заметить, что многократное использование является далеко не новинкой в космической технике. Американские космические Шаттлы в свое время летали в космос по многу раз, а сейчас это же самое делают секретные космические аппараты X-37B, запускаемые американскими военными с завидной периодичностью. Однако, компании SpaceX удалось сделать то, чего не удавалось сделать никому ранее, они повторно запустили основную часть баллистической ракеты Falcon 9, которая в первый раз отправилась в космос в рамках миссии CRS-8 , запуск которой был произведен 8 апреля 2016 года.Миссия SES-10 стартовала при хороших погодных условиях и без любых проблем технического плана. Через одну минуту и 22 секунды полета ракета достигла точки так называемого максимального механического напряжения Max Q. Через две минуты и 41 секунду от ракеты отделилась вторая ступень со спутником SES-10, который был развернут на расчетной орбите спустя 32 минуты после запуска.В то время первая ступень ракеты Falcon 9, выполнив серию тормозных запусков двигателей, произвела контролируемый спуск к поверхности земли и мягкую посадку на площадку баржи, имеющей замысловатое название "Of Course I Still Love You", которая находилась в водах Атлантического океана неподалеку от мыса Канаверал. Из-за капель воды, попавших на линзы объектива камер, процесс видеофиксации происходящего был прерван и, хочется надеяться, что в скором времени в сети появятся видеоролики, на которых будет виден процесс посадки ракеты, снятый с других ракурсов.