Европейское космическое агентство сузило до двух количество вариантов предполагаемого места посадки марсохода ExoMars 2020

Выбор места посадки является одним из ключевых моментов, определяющих успех выполнения миссии по исследованиям любого космического тела или планеты. В настоящее время специалисты американского космического агентства НАСА занимаются выбором места посадки марсохода следующего поколения
Mars 2020. Точно такой же задачей занимаются и специалисты Европейского космического агентства, которые рассматривают два возможных варианта места предполагаемой посадки марсохода миссии ExoMars
, реализация которой намечена на 2020 год.
"Изначально мы рассматривали три варианта, каждый из которых предоставляет нам прекрасные возможности для поисков биомаркеров, следов древней жизни, существовавшей в далеком влажном прошлом Красной Планеты" - рассказывает Хорхе Ваго (Jorge Vago), один из координаторов миссии ExoMars, - "Позже мы оставили только два варианта, которые предоставляют нам возможность изучить те периоды марсианской геологической истории, которые не были охвачены во время любых других предыдущих миссии".
Два предполагаемых места посадки марсохода имеют названия Oxia Planum и Mawrth Vallis. Оба этих места лежат немного севернее экватора планеты и они богаты геологическими особенностями, которые могли сформироваться только во влажных условиях. Кроме этого, оба места имеют небольшую высоту относительно среднего уровня марсианской поверхности, что, в свою очередь, позволит аппарату ExoMars замедлиться до приемлемой скорости во время спуска на парашютах.
Главным из двух кандидатов является место Oxia Planum, которое богато глинистыми отложениями, возраст которых составляет приблизительно 3.9 миллиарда лет. Эти отложения, согласно имеющимся предположениям, сформировались несколькими потоками воды, которые втекали в это место с разных сторон. В области Mawrth Vallis также присутствуют глиняные отложения, внутри которых могут сохраниться достаточно четкие следы жизни, а окончательный выбор будет сделан руководством Европейского космического агентства не позже чем за год до момента запуска миссии.
Напомним нашим читателям, что миссия ExoMars является совместным проектом российского космического агентства РОСКОСМОС и Европейского космического агентства. В прошлом году был произведен запуск первого этапа этой миссии
, к Красной Планете отправился орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, который занимается изучением марсианской атмосферы, и посадочный модуль Schiaparelli, который потерпел неудачу
при попытке посадки на поверхность планеты.